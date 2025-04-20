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В Японии оценили шансы на долгосрочное перемирие между Россией и Украиной

В Японии оценили шансы на долгосрочное перемирие между Россией и Украиной - 20.04.2025, ПРАЙМ

В Японии оценили шансы на долгосрочное перемирие между Россией и Украиной

Вероятность длительного прекращения огня между Россией и Украиной выглядит маловероятной, если Киев не изменит свою позицию по отношению к Москве, заявил один... | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T14:45+0300

2025-04-20T14:45+0300

2025-04-20T14:45+0300

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ТОКИО, 20 апр – ПРАЙМ, Екатерина Плясункова. Вероятность длительного прекращения огня между Россией и Украиной выглядит маловероятной, если Киев не изменит свою позицию по отношению к Москве, заявил один из ведущих экспертов по России в Японии, профессор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо в интервью РИА Новости.В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое вступило в действие с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Российская сторона выразила ожидание, что Украина проявит взаимность и также поддержит перемирие. Однако, согласно информации Министерства обороны России, в период действия перемирия украинские вооруженные силы предприняли попытки атак на позиции российских войск в ДНР. Эти атаки были отражены. В то же время, российские войска, как утверждается в отчетах военного ведомства, строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых позициях.Кумо отметил, что для достижения устойчивого и долгосрочного прекращения огня необходимо учитывать геополитический контекст и интересы всех вовлеченных сторон."Думаю, следует учитывать реальность о том, что даже Япония и Германия, занимающие третье и четвертое место по ВВП в мире, не могут разрабатывать собственную политику в области безопасности без учета интересов своих соседей-супердержав", - заявил он.Эксперт также обратил внимание на то, что, согласно имеющимся данным, Россия имеет преимущество на поле боя. В связи с этим, по мнению Кумо, перемирие в большей степени отвечает интересам Украины, чем России. Он напомнил о предыдущем заявлении президента Путина, который в ответ на призывы США к 30-дневному прекращению огня подчеркнул необходимость обеспечения эффективного контроля за соблюдением перемирия."Это, безусловно, верно, поскольку неуправляемое "перемирие" является лишь пустыми словами", - подчеркнул эксперт.

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общество , украина, рф, япония, владимир путин, всу