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Экономист Сакс прокомментировал введение пасхального перемирия - 20.04.2025, ПРАЙМ
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Экономист Сакс прокомментировал введение пасхального перемирия
Экономист Сакс прокомментировал введение пасхального перемирия - 20.04.2025, ПРАЙМ
Экономист Сакс прокомментировал введение пасхального перемирия
Известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя РИА Новости объявленное президентом России Владимиром Путиным... | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T17:52+0300
2025-04-20T17:52+0300
политика
сша
джеффри сакс
украина
нато
владимир путин
россия
перемирие
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НЬЮ-ЙОРК, 20 апр – ПРАЙМ. Известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя РИА Новости объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, заявил о необходимости двигаться к окончанию конфликта, а также отметил, что США, похоже, начинают понимать коренные причины кризиса. Ранее, в субботу, российский лидер объявил пасхальное перемирие, которое вступило в силу с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Путин выразил надежду, что украинская сторона последует примеру России, однако также предупредил российскую армию к возможным провокациям со стороны ВСУ.Как отметил Сакс в интервью РИА Новости, для завершения украинского конфликта необходимо устранить его коренные причины."Они включают в себя три основных вопроса: нейтралитет Украины, распределение территорий и механизмы коллективной безопасности для Украины, России и других сторон", - пояснил экономист.Он также отметил, что США начали принимать реалистичную позицию в понимании коренных причин. В частности, Сакс отметил признание США факта, что НАТО не будет расширяться на Украину, а также понимание принятия коллективных мер безопасности, которые отвечали бы интересам всех сторон.
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сша, джеффри сакс, украина, нато, владимир путин, россия, перемирие
Политика, США, Джеффри Сакс, УКРАИНА, НАТО, Владимир Путин, РОССИЯ, перемирие
17:52 20.04.2025
 
Экономист Сакс прокомментировал введение пасхального перемирия

Сакс: для достижения мира на Украине необходимо устранить коренные причины кризиса

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанк" Национальные флаги Украины и России
 Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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НЬЮ-ЙОРК, 20 апр – ПРАЙМ. Известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя РИА Новости объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, заявил о необходимости двигаться к окончанию конфликта, а также отметил, что США, похоже, начинают понимать коренные причины кризиса.
Ранее, в субботу, российский лидер объявил пасхальное перемирие, которое вступило в силу с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Путин выразил надежду, что украинская сторона последует примеру России, однако также предупредил российскую армию к возможным провокациям со стороны ВСУ.
Как отметил Сакс в интервью РИА Новости, для завершения украинского конфликта необходимо устранить его коренные причины.
"Они включают в себя три основных вопроса: нейтралитет Украины, распределение территорий и механизмы коллективной безопасности для Украины, России и других сторон", - пояснил экономист.
Он также отметил, что США начали принимать реалистичную позицию в понимании коренных причин. В частности, Сакс отметил признание США факта, что НАТО не будет расширяться на Украину, а также понимание принятия коллективных мер безопасности, которые отвечали бы интересам всех сторон.
флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
Японский парламент прокомментировал введение пасхального перемирия
16:48
 
ПолитикаСШАДжеффри СаксУКРАИНАНАТОВладимир ПутинРОССИЯперемирие
 
 
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