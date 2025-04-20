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Экономист Сакс прокомментировал введение пасхального перемирия

Экономист Сакс прокомментировал введение пасхального перемирия - 20.04.2025, ПРАЙМ

Экономист Сакс прокомментировал введение пасхального перемирия

Известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя РИА Новости объявленное президентом России Владимиром Путиным... | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T17:52+0300

2025-04-20T17:52+0300

2025-04-20T17:52+0300

политика

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нато

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россия

перемирие

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НЬЮ-ЙОРК, 20 апр – ПРАЙМ. Известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя РИА Новости объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, заявил о необходимости двигаться к окончанию конфликта, а также отметил, что США, похоже, начинают понимать коренные причины кризиса. Ранее, в субботу, российский лидер объявил пасхальное перемирие, которое вступило в силу с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Путин выразил надежду, что украинская сторона последует примеру России, однако также предупредил российскую армию к возможным провокациям со стороны ВСУ.Как отметил Сакс в интервью РИА Новости, для завершения украинского конфликта необходимо устранить его коренные причины."Они включают в себя три основных вопроса: нейтралитет Украины, распределение территорий и механизмы коллективной безопасности для Украины, России и других сторон", - пояснил экономист.Он также отметил, что США начали принимать реалистичную позицию в понимании коренных причин. В частности, Сакс отметил признание США факта, что НАТО не будет расширяться на Украину, а также понимание принятия коллективных мер безопасности, которые отвечали бы интересам всех сторон.

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сша, джеффри сакс, украина, нато, владимир путин, россия, перемирие