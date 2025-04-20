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В ПСБ рассказали, какая монета стала самой популярной у россиян - 20.04.2025, ПРАЙМ
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В ПСБ рассказали, какая монета стала самой популярной у россиян
В ПСБ рассказали, какая монета стала самой популярной у россиян - 20.04.2025, ПРАЙМ
В ПСБ рассказали, какая монета стала самой популярной у россиян
Золотая монета "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей стала самой популярной у россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка ПСБ. | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T07:53+0300
2025-04-20T08:27+0300
финансы
банки
россия
москва
георгий победоносец
псб
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Золотая монета "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей стала самой популярной у россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка ПСБ. В ПСБ рассказали, что в марте-апреле интерес клиентов к золотым инвестиционным монетам заметно увеличился по сравнению с началом года на фоне роста цен на золото на мировых рынках. "В марте розничные клиенты банка приобрели около 10 тысяч золотых монет, что соответствует совокупному объему покупок за январь-февраль. Наиболее востребованной остается золотая монета "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей", - рассказали в ПСБ. Отмечается, что за весь 2024 год клиенты приобрели более 80 тысяч инвестиционных монет. "До конца года мы ожидаем рост спроса на инвестиционные инструменты из драгметаллов на фоне положительной динамики цен на золото", - прогнозируют в банке. По мнению аналитиков ПСБ, динамика мировых цен на золото обусловлена целым рядом причин: в первую очередь, растущим спросом на драгметалл со стороны центральных банков разных стран – в 2024 году объем приобретенного ими физического золота превысил 1000 тонн. "Во-вторых, увеличением объема инвестиций в биржевые фонды, обеспеченные физическим золотом, - с начала года на мировом рынке этот показатель вырос более чем на 6%", - заключили в сообщении. Стоимость золота много месяцев бьет рекорды, а в четверг обновила очередной максимум, превысив 3350 долларов за тройскую унцию. Аналитики Goldman Sachs в апреле повысили прогноз цен на золото на конец года до 3700 долларов за унцию с прежних 3300 долларов - из-за высокого спроса со стороны центробанков и роста роли золота как инструмента хеджирования рисков. А в 2026 году они ждут цен в 4000 долларов за унцию. Между тем UBS в своем новом прогнозе ждет в конце года цену 3500 долларов. Инвестиционная золотая монета "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей имеет форму круга диаметром 22,6 миллиметра (масса драгоценного металла в чистоте - 7,78 грамма, или четверть тройской унции, проба - 999). На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.
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финансы, банки, россия, москва, георгий победоносец, псб, goldman sachs, ubs
Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, Георгий Победоносец, ПСБ, Goldman Sachs, UBS
07:53 20.04.2025 (обновлено: 08:27 20.04.2025)
 
В ПСБ рассказали, какая монета стала самой популярной у россиян

ПСБ: золотая монета "Георгий Победоносец" стала самой популярной у россиян

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗолотая монета номиналом 50 рублей "Георгий Победоносец"
Золотая монета номиналом 50 рублей Георгий Победоносец - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Золотая монета "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей стала самой популярной у россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка ПСБ.
В ПСБ рассказали, что в марте-апреле интерес клиентов к золотым инвестиционным монетам заметно увеличился по сравнению с началом года на фоне роста цен на золото на мировых рынках.
"В марте розничные клиенты банка приобрели около 10 тысяч золотых монет, что соответствует совокупному объему покупок за январь-февраль. Наиболее востребованной остается золотая монета "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей", - рассказали в ПСБ.
Отмечается, что за весь 2024 год клиенты приобрели более 80 тысяч инвестиционных монет.
"До конца года мы ожидаем рост спроса на инвестиционные инструменты из драгметаллов на фоне положительной динамики цен на золото", - прогнозируют в банке.
По мнению аналитиков ПСБ, динамика мировых цен на золото обусловлена целым рядом причин: в первую очередь, растущим спросом на драгметалл со стороны центральных банков разных стран – в 2024 году объем приобретенного ими физического золота превысил 1000 тонн.
"Во-вторых, увеличением объема инвестиций в биржевые фонды, обеспеченные физическим золотом, - с начала года на мировом рынке этот показатель вырос более чем на 6%", - заключили в сообщении.
Стоимость золота много месяцев бьет рекорды, а в четверг обновила очередной максимум, превысив 3350 долларов за тройскую унцию. Аналитики Goldman Sachs в апреле повысили прогноз цен на золото на конец года до 3700 долларов за унцию с прежних 3300 долларов - из-за высокого спроса со стороны центробанков и роста роли золота как инструмента хеджирования рисков. А в 2026 году они ждут цен в 4000 долларов за унцию. Между тем UBS в своем новом прогнозе ждет в конце года цену 3500 долларов.
Инвестиционная золотая монета "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей имеет форму круга диаметром 22,6 миллиметра (масса драгоценного металла в чистоте - 7,78 грамма, или четверть тройской унции, проба - 999). На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.
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