https://1prime.ru/20250420/pushki-856845997.html

Пушков прокомментировал заявление Зеленского о пасхальном перемирии

Пушков прокомментировал заявление Зеленского о пасхальном перемирии - 20.04.2025, ПРАЙМ

Пушков прокомментировал заявление Зеленского о пасхальном перемирии

Украина фактически была принуждена Россией к тому, чтобы официально признать пасхальное перемирие, так как иная линия поведения для нее невыгодна, считает... | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T02:00+0300

2025-04-20T02:00+0300

2025-04-20T02:00+0300

экономика

россия

общество

украина

киев

москва

алексей пушков

владимир зеленский

владимир путин

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856845997.jpg?1745103654

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Украина фактически была принуждена Россией к тому, чтобы официально признать пасхальное перемирие, так как иная линия поведения для нее невыгодна, считает сенатор РФ Алексей Пушков. Ранее в субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое продлится с 18.00 мск субботы и до нуля часов с воскресенья на понедельник. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Позднее Владимир Зеленский в своем Telegram-канале отметил, что Украина будет действовать зеркально - так, как будет с российской стороны: "Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля". "На деле у Киева не было выбора. Иначе это было бы чуть ли не официальным признанием того, что Украина не хочет мира. (…) Таким образом, Украина была фактически принуждена Россией к тому, чтобы официально признать пасхальное перемирие. Вместе с тем и после этого заявления продолжали поступать сообщения о нарушения перемирия со стороны ВСУ в Херсонской области", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор напомнил сообщения западных СМИ, по оценкам которых, "Зеленский, видимо, отклонил предложение о перемирии". "Потом создалось ощущение, что в Киеве начали осознавать, что на фоне заявления Путина позиция отказа от перемирия - явно проигрышная. И что Москва переиграла Киев, сделав такой политически значимый шаг. Проигрышная и в глазах (президента США Дональда - ред.) Трампа, ждущего сигналов в пользу урегулирования, и в глазах мирового сообщества", - отметил Пушков. По мнению сенатора, наиболее вероятно, Зеленского к такому поведению склонили лидеры Франции Эммануэль Макрон и Британии Кир Стармер.

украина

киев

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , украина, киев, москва, алексей пушков, владимир зеленский, владимир путин, всу