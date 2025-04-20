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Пушков прокомментировал заявление Зеленского о пасхальном перемирии - 20.04.2025, ПРАЙМ
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Пушков прокомментировал заявление Зеленского о пасхальном перемирии
Пушков прокомментировал заявление Зеленского о пасхальном перемирии - 20.04.2025, ПРАЙМ
Пушков прокомментировал заявление Зеленского о пасхальном перемирии
Украина фактически была принуждена Россией к тому, чтобы официально признать пасхальное перемирие, так как иная линия поведения для нее невыгодна, считает... | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T02:00+0300
2025-04-20T02:00+0300
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Украина фактически была принуждена Россией к тому, чтобы официально признать пасхальное перемирие, так как иная линия поведения для нее невыгодна, считает сенатор РФ Алексей Пушков. Ранее в субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое продлится с 18.00 мск субботы и до нуля часов с воскресенья на понедельник. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Позднее Владимир Зеленский в своем Telegram-канале отметил, что Украина будет действовать зеркально - так, как будет с российской стороны: "Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля". "На деле у Киева не было выбора. Иначе это было бы чуть ли не официальным признанием того, что Украина не хочет мира. (…) Таким образом, Украина была фактически принуждена Россией к тому, чтобы официально признать пасхальное перемирие. Вместе с тем и после этого заявления продолжали поступать сообщения о нарушения перемирия со стороны ВСУ в Херсонской области", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор напомнил сообщения западных СМИ, по оценкам которых, "Зеленский, видимо, отклонил предложение о перемирии". "Потом создалось ощущение, что в Киеве начали осознавать, что на фоне заявления Путина позиция отказа от перемирия - явно проигрышная. И что Москва переиграла Киев, сделав такой политически значимый шаг. Проигрышная и в глазах (президента США Дональда - ред.) Трампа, ждущего сигналов в пользу урегулирования, и в глазах мирового сообщества", - отметил Пушков. По мнению сенатора, наиболее вероятно, Зеленского к такому поведению склонили лидеры Франции Эммануэль Макрон и Британии Кир Стармер.
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россия, общество , украина, киев, москва, алексей пушков, владимир зеленский, владимир путин, всу
Экономика, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, Киев, МОСКВА, Алексей Пушков, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ВСУ
02:00 20.04.2025
 
Пушков прокомментировал заявление Зеленского о пасхальном перемирии

Сенатор Пушков: Украина фактически была вынуждена признать пасхальное перемирие

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Украина фактически была принуждена Россией к тому, чтобы официально признать пасхальное перемирие, так как иная линия поведения для нее невыгодна, считает сенатор РФ Алексей Пушков.
Ранее в субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое продлится с 18.00 мск субботы и до нуля часов с воскресенья на понедельник. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Позднее Владимир Зеленский в своем Telegram-канале отметил, что Украина будет действовать зеркально - так, как будет с российской стороны: "Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля".
"На деле у Киева не было выбора. Иначе это было бы чуть ли не официальным признанием того, что Украина не хочет мира. (…) Таким образом, Украина была фактически принуждена Россией к тому, чтобы официально признать пасхальное перемирие. Вместе с тем и после этого заявления продолжали поступать сообщения о нарушения перемирия со стороны ВСУ в Херсонской области", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор напомнил сообщения западных СМИ, по оценкам которых, "Зеленский, видимо, отклонил предложение о перемирии".
"Потом создалось ощущение, что в Киеве начали осознавать, что на фоне заявления Путина позиция отказа от перемирия - явно проигрышная. И что Москва переиграла Киев, сделав такой политически значимый шаг. Проигрышная и в глазах (президента США Дональда - ред.) Трампа, ждущего сигналов в пользу урегулирования, и в глазах мирового сообщества", - отметил Пушков.
По мнению сенатора, наиболее вероятно, Зеленского к такому поведению склонили лидеры Франции Эммануэль Макрон и Британии Кир Стармер.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоУКРАИНАКиевМОСКВААлексей ПушковВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВСУ
 
 
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