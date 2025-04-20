Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Начало конца". Пушков рассказал, чем обернется вступление Украины в ЕС - 20.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250420/pushkov-856855187.html
"Начало конца". Пушков рассказал, чем обернется вступление Украины в ЕС
"Начало конца". Пушков рассказал, чем обернется вступление Украины в ЕС - 20.04.2025, ПРАЙМ
"Начало конца". Пушков рассказал, чем обернется вступление Украины в ЕС
Вступление Украины в Евросоюз может обернуться крахом альянса, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале. | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T14:41+0300
2025-04-20T14:41+0300
политика
россия
алексей пушков
украина
ес
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/83722/61/837226192_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_84eb1127d156b5ccea7aeb8737892632.jpg
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Вступление Украины в Евросоюз может обернуться крахом альянса, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Украинская авантюра может, вместо того, чтобы укрепить Евросоюз, стать началом его конца", — предупредил Пушков.Как отметил сенатор, прием Украины в Евросоюз чреват расколом и перенапряжением сил, что может оказать губительное влияние для стран Европы.15 марта политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан подсчитал, во сколько обойдется вступление Украины в ЕС. Согласно подсчетам, расходы в 12 раз превысят общий бюджет ЕС на 2025 год и составят 2,5 триллиона евро.
https://1prime.ru/20250420/es-856850832.html
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83722/61/837226192_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_49a6e6df48b4fc558fcf001a68e24845.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, алексей пушков, украина, ес, европа
Политика, РОССИЯ, Алексей Пушков, УКРАИНА, ЕС, ЕВРОПА
14:41 20.04.2025
 
"Начало конца". Пушков рассказал, чем обернется вступление Украины в ЕС

Пушков: авантюра Украины по вступлению в ЕС может привести к краху альянса

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского Союза
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Вступление Украины в Евросоюз может обернуться крахом альянса, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Украинская авантюра может, вместо того, чтобы укрепить Евросоюз, стать началом его конца", — предупредил Пушков.
Как отметил сенатор, прием Украины в Евросоюз чреват расколом и перенапряжением сил, что может оказать губительное влияние для стран Европы.
15 марта политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан подсчитал, во сколько обойдется вступление Украины в ЕС. Согласно подсчетам, расходы в 12 раз превысят общий бюджет ЕС на 2025 год и составят 2,5 триллиона евро.
Армия - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
Лавров раскритиковал запрет ЕС чиновникам посещать Россию на 9 мая
12:42
 
ПолитикаРОССИЯАлексей ПушковУКРАИНАЕСЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала