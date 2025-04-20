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"Начало конца". Пушков рассказал, чем обернется вступление Украины в ЕС

"Начало конца". Пушков рассказал, чем обернется вступление Украины в ЕС - 20.04.2025, ПРАЙМ

"Начало конца". Пушков рассказал, чем обернется вступление Украины в ЕС

Вступление Украины в Евросоюз может обернуться крахом альянса, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале. | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T14:41+0300

2025-04-20T14:41+0300

2025-04-20T14:41+0300

политика

россия

алексей пушков

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Вступление Украины в Евросоюз может обернуться крахом альянса, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Украинская авантюра может, вместо того, чтобы укрепить Евросоюз, стать началом его конца", — предупредил Пушков.Как отметил сенатор, прием Украины в Евросоюз чреват расколом и перенапряжением сил, что может оказать губительное влияние для стран Европы.15 марта политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан подсчитал, во сколько обойдется вступление Украины в ЕС. Согласно подсчетам, расходы в 12 раз превысят общий бюджет ЕС на 2025 год и составят 2,5 триллиона евро.

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россия, алексей пушков, украина, ес, европа