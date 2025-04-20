https://1prime.ru/20250420/pushkov-856855187.html
"Начало конца". Пушков рассказал, чем обернется вступление Украины в ЕС
"Начало конца". Пушков рассказал, чем обернется вступление Украины в ЕС - 20.04.2025, ПРАЙМ
"Начало конца". Пушков рассказал, чем обернется вступление Украины в ЕС
Вступление Украины в Евросоюз может обернуться крахом альянса, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале. | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T14:41+0300
2025-04-20T14:41+0300
2025-04-20T14:41+0300
политика
россия
алексей пушков
украина
ес
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/83722/61/837226192_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_84eb1127d156b5ccea7aeb8737892632.jpg
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Вступление Украины в Евросоюз может обернуться крахом альянса, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Украинская авантюра может, вместо того, чтобы укрепить Евросоюз, стать началом его конца", — предупредил Пушков.Как отметил сенатор, прием Украины в Евросоюз чреват расколом и перенапряжением сил, что может оказать губительное влияние для стран Европы.15 марта политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан подсчитал, во сколько обойдется вступление Украины в ЕС. Согласно подсчетам, расходы в 12 раз превысят общий бюджет ЕС на 2025 год и составят 2,5 триллиона евро.
https://1prime.ru/20250420/es-856850832.html
украина
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83722/61/837226192_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_49a6e6df48b4fc558fcf001a68e24845.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей пушков, украина, ес, европа
Политика, РОССИЯ, Алексей Пушков, УКРАИНА, ЕС, ЕВРОПА
"Начало конца". Пушков рассказал, чем обернется вступление Украины в ЕС
Пушков: авантюра Украины по вступлению в ЕС может привести к краху альянса
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ.
Вступление Украины в Евросоюз может обернуться крахом альянса, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале
.
"Украинская авантюра может, вместо того, чтобы укрепить Евросоюз, стать началом его конца", — предупредил Пушков.
Как отметил сенатор, прием Украины в Евросоюз чреват расколом и перенапряжением сил, что может оказать губительное влияние для стран Европы.
15 марта политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан подсчитал, во сколько обойдется вступление Украины в ЕС. Согласно подсчетам, расходы в 12 раз превысят общий бюджет ЕС на 2025 год и составят 2,5 триллиона евро.
Лавров раскритиковал запрет ЕС чиновникам посещать Россию на 9 мая