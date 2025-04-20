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Путин и Собянин пообщались в ожидании возвращения крестного хода

Путин и Собянин пообщались в ожидании возвращения крестного хода - 20.04.2025, ПРАЙМ

Путин и Собянин пообщались в ожидании возвращения крестного хода

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, которые вместе прибыли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, пообщались в ожидании... | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T00:30+0300

2025-04-20T00:30+0300

2025-04-20T00:30+0300

общество

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владимир путин

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, которые вместе прибыли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, пообщались в ожидании возвращения крестного хода, передаёт корреспондент РИА Новости. В руках Путина и Собянина были красные пасхальные свечи. В храме на службе среди многочисленных православных верующих также присутствуют курсанты Московского суворовского военного училища, общественные и политические деятели.

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общество , россия, владимир путин, сергей собянин