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Путин и Собянин пообщались в ожидании возвращения крестного хода
Путин и Собянин пообщались в ожидании возвращения крестного хода - 20.04.2025, ПРАЙМ
Путин и Собянин пообщались в ожидании возвращения крестного хода
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, которые вместе прибыли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, пообщались в ожидании... | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T00:30+0300
2025-04-20T00:30+0300
2025-04-20T00:30+0300
общество
россия
экономика
владимир путин
сергей собянин
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, которые вместе прибыли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, пообщались в ожидании возвращения крестного хода, передаёт корреспондент РИА Новости.
В руках Путина и Собянина были красные пасхальные свечи.
В храме на службе среди многочисленных православных верующих также присутствуют курсанты Московского суворовского военного училища, общественные и политические деятели.
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общество , россия, владимир путин, сергей собянин
Общество , РОССИЯ, Экономика, Владимир Путин, Сергей Собянин
Путин и Собянин пообщались в ожидании возвращения крестного хода
Путин и Собянин пообщались в храме Христа Спасителя в ожидании возвращения крестного хода
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, которые вместе прибыли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, пообщались в ожидании возвращения крестного хода, передаёт корреспондент РИА Новости.
В руках Путина и Собянина были красные пасхальные свечи.
В храме на службе среди многочисленных православных верующих также присутствуют курсанты Московского суворовского военного училища, общественные и политические деятели.