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Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками

Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками - 20.04.2025, ПРАЙМ

Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками

Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обменялись пасхальными подарками. | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T01:36+0300

2025-04-20T01:36+0300

2025-04-20T01:36+0300

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обменялись пасхальными подарками. Глава государства приехал в храм Христа Спасителя около полуночи на пасхальное богослужение. Вместе с Путиным на службе в главном кафедральном соборе России был мэр Москвы Сергей Собянин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, москва, владимир путин, сергей собянин