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Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками
Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками - 20.04.2025, ПРАЙМ
Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками
Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обменялись пасхальными подарками. | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T01:36+0300
2025-04-20T01:36+0300
2025-04-20T01:36+0300
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обменялись пасхальными подарками.
Глава государства приехал в храм Христа Спасителя около полуночи на пасхальное богослужение.
Вместе с Путиным на службе в главном кафедральном соборе России был мэр Москвы Сергей Собянин.
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Общество , Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Сергей Собянин
Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками
Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками