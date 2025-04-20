https://1prime.ru/20250420/raketa-856860388.html

"Психологическое давление". Учения России на Балтике вызвали панику в НАТО

"Психологическое давление". Учения России на Балтике вызвали панику в НАТО - 20.04.2025, ПРАЙМ

"Психологическое давление". Учения России на Балтике вызвали панику в НАТО

Россия провела учения с гиперзвуковыми ракетами у побережья Калининградской области. В НАТО расценили это как "психологическое давление", в то время как... | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T20:05+0300

2025-04-20T20:05+0300

2025-04-20T20:05+0300

политика

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Россия провела учения с гиперзвуковыми ракетами у побережья Калининградской области. В НАТО расценили это как "психологическое давление", в то время как собственное наращивание военного присутствия в регионе альянс таковым не считает. Об этом пишет Wall Street Journal.Согласно информации издания, в ходе учений российские войска отработали сценарии применения гиперзвуковых ракет для отражения потенциальной атаки с воздуха и моря. Подобная демонстрация военной силы, по мнению наблюдателей, стала явным сигналом соперникам о возможностях России в Балтийском регионе. Эта территория в последнее время превратилась в новый очаг конфронтации между Россией и НАТО, особенно на фоне участившихся инцидентов, связанных с повреждением подводных кабелей и трубопроводов.Конрад Музыка, директор польской консалтинговой компании Rochan Consulting, специализирующейся на анализе российских вооруженных сил, отметил: "Очевидно, что русские используют Калининград для психологического давления на Запад и НАТО. Хотя вероятность этого мала, теоретически русские могут ударить “Искандером” в ядерном исполнении по Стокгольму, Берлину или Варшаве".В ответ на действия России, НАТО также усиливает свое военное присутствие в Балтийском море. В Калининграде располагается штаб-квартира Балтийского флота ВМФ России, основной задачей которого является обеспечение безопасности судоходства в регионе. Кроме того, значительная часть российского экспорта нефти, помогающая Москве обходить западные санкции, осуществляется с помощью так называемого "теневого флота" в Балтийском море. В прошлом году на него приходилось около 40% нефтяного экспорта страны.Однако недавно количество соперников у российского флота в Балтийском море также увеличилось. После начала спецоперации на Украине две страны региона, Швеция и Финляндия, присоединились к НАТО, что, по выражению западных чиновников, превратило Балтийское море в "озеро НАТО".Ранее в этом году НАТО начала операцию Baltic Sentry ("Балтийский страж"), целью которой является усиление морского присутствия альянса вблизи Калининграда. В рамках операции осуществляется патрулирование Балтийского мелководья, где ранее несколько кораблей, предположительно связанных с Россией, повредили подводные кабели и трубопроводы, бросая якоря.Западные чиновники считают необходимым разработать планы на случай эскалации напряженности на море. НАТО также готовится к возможным сценариям конфликта на суше, учитывая, что снабжение Калининграда возможно только по морю или по воздуху, что может спровоцировать попытки России "пробить" сухопутный коридор к эксклаву.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.

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калининград

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россия, калининград, балтийское море, нато