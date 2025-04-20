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США приветствовали бы продление пасхального перемирия, сообщает Reuters
США приветствовали бы продление пасхального перемирия, сообщает Reuters - 20.04.2025, ПРАЙМ
США приветствовали бы продление пасхального перемирия, сообщает Reuters
США приветствуют пасхальное перемирие, объявленное Россией, и стремятся к его продлению, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Госдеп. | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T21:07+0300
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. США приветствуют пасхальное перемирие, объявленное Россией, и стремятся к его продлению, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Госдеп.Ранее в субботу Путин объявил пасхальное перемирие, оно начало действовать в 18:00 мск и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Президент также выразил надежду, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска получили указание быть готовыми к отражению возможных провокаций."США приветствовали бы продление перемирия после воскресенья", - сказано в материале.В американском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что Вашингтон привержен "полному и всеобъемлющему" урегулированию конфликта.В воскресенье Минобороны России сообщило о неоднократных нарушениях режима прекращения огня украинскими войсками, включая попытки атак и обстрелы позиций российской армии, а также использование БПЛА, в том числе над Крымом.В то же время, по данным Минобороны России, российские войска строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых позициях.
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Политика, УКРАИНА, МОСКВА, США, Владимир Путин
США приветствовали бы продление пасхального перемирия, сообщает Reuters
Reuters: США приветствовали бы продление перемирия после воскресенья
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ.
США приветствуют пасхальное перемирие, объявленное Россией, и стремятся к его продлению, сообщает агентство
Reuters со ссылкой на Госдеп.
Ранее в субботу Путин объявил пасхальное перемирие, оно начало действовать в 18:00 мск и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Президент также выразил надежду, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска получили указание быть готовыми к отражению возможных провокаций.
"США приветствовали бы продление перемирия после воскресенья", - сказано в материале.
В американском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что Вашингтон привержен "полному и всеобъемлющему" урегулированию конфликта.
В воскресенье Минобороны России сообщило о неоднократных нарушениях режима прекращения огня украинскими войсками, включая попытки атак и обстрелы позиций российской армии, а также использование БПЛА, в том числе над Крымом.
В то же время, по данным Минобороны России, российские войска строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых позициях.
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