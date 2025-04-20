Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США приветствовали бы продление пасхального перемирия, сообщает Reuters - 20.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250420/reuters-856861227.html
США приветствовали бы продление пасхального перемирия, сообщает Reuters
США приветствовали бы продление пасхального перемирия, сообщает Reuters - 20.04.2025, ПРАЙМ
США приветствовали бы продление пасхального перемирия, сообщает Reuters
США приветствуют пасхальное перемирие, объявленное Россией, и стремятся к его продлению, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Госдеп. | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T21:07+0300
2025-04-20T21:09+0300
политика
украина
москва
сша
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852045374_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0553e2d5ca39cd7c735a40ae62a77975.jpg
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. США приветствуют пасхальное перемирие, объявленное Россией, и стремятся к его продлению, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Госдеп.Ранее в субботу Путин объявил пасхальное перемирие, оно начало действовать в 18:00 мск и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Президент также выразил надежду, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска получили указание быть готовыми к отражению возможных провокаций."США приветствовали бы продление перемирия после воскресенья", - сказано в материале.В американском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что Вашингтон привержен "полному и всеобъемлющему" урегулированию конфликта.В воскресенье Минобороны России сообщило о неоднократных нарушениях режима прекращения огня украинскими войсками, включая попытки атак и обстрелы позиций российской армии, а также использование БПЛА, в том числе над Крымом.В то же время, по данным Минобороны России, российские войска строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых позициях.
https://1prime.ru/20250420/peremirie-856861034.html
украина
москва
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852045374_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e2574289b83f14474e9f26663547442d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, москва, сша, владимир путин
Политика, УКРАИНА, МОСКВА, США, Владимир Путин
21:07 20.04.2025 (обновлено: 21:09 20.04.2025)
 
США приветствовали бы продление пасхального перемирия, сообщает Reuters

Reuters: США приветствовали бы продление перемирия после воскресенья

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. США приветствуют пасхальное перемирие, объявленное Россией, и стремятся к его продлению, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Госдеп.
Ранее в субботу Путин объявил пасхальное перемирие, оно начало действовать в 18:00 мск и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Президент также выразил надежду, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска получили указание быть готовыми к отражению возможных провокаций.
"США приветствовали бы продление перемирия после воскресенья", - сказано в материале.
В американском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что Вашингтон привержен "полному и всеобъемлющему" урегулированию конфликта.
В воскресенье Минобороны России сообщило о неоднократных нарушениях режима прекращения огня украинскими войсками, включая попытки атак и обстрелы позиций российской армии, а также использование БПЛА, в том числе над Крымом.
В то же время, по данным Минобороны России, российские войска строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых позициях.
Ситуация в Донецкой области - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
ВСУ продолжают атаковать Горловку, несмотря на пасхальное перемирие
20:51
 
ПолитикаУКРАИНАМОСКВАСШАВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала