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В России и Белоруссии начнут продавать ОСАГО

В России и Белоруссии начнут продавать ОСАГО - 20.04.2025, ПРАЙМ

В России и Белоруссии начнут продавать ОСАГО

Продажа полисов ОСАГО, которые будут действовать на территории сразу двух государств - России и Белоруссии - начнется на следующей неделе, переносов сроков не... | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T05:16+0300

2025-04-20T05:16+0300

2025-04-20T05:16+0300

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Продажа полисов ОСАГО, которые будут действовать на территории сразу двух государств - России и Белоруссии - начнется на следующей неделе, переносов сроков не планируется, сообщили РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА). "Продажа полисов единого ОСАГО для России и Белоруссии ("Белая карта") начнется с 23 апреля в соответствии с правилами системы страхования Союзного государства", - сообщили в объединении. Власти Союзного государства планировали запустить "белую карту" еще в 2023 году, но из-за необходимости доработки системы ее старт неоднократно переносили. Сейчас при пересечении границы Белоруссии и России автомобилисты должны приобретать полисы обязательного страхования, действующие на территориях соответствующих стран, либо оформлять так называемую "синюю карту" для краткосрочных поездок. Покрытие на Белоруссию не будет по умолчанию включаться во все полисы ОСАГО после 23 апреля, объяснили в РСА. Для расширения действия полиса на вторую страну автовладельцу надо будет заключить дополнительное соглашение к страховому договору. Договор ОСАГО с покрытием в России и Белоруссии можно будет заключить только в электронном виде на сайтах страховщиков, имеющих право на операции в рамках международных систем страхования. Сейчас, по данным РСА, на такие операции имеют право девять страховых организаций: "АльфаСтрахование", "Югория", "Зетта Страхование", "Спасские ворота", "Двадцать первый век", "Согласие", "Росгосстрах", "ВСК" и "РЕСО-Гарантия". "Если на территории Республики Беларусь произойдет ДТП, виновником которого будет признан держатель российского договора ОСАГО с расширением на Беларусь - потерпевшему лицу для урегулирования страхового случая необходимо будет обратиться в Белорусское бюро по транспортному страхованию. Расходы по выплате затем возмещаются ответственным российским страховщиком", – пояснил президент РСА Евгений Уфимцев. Он добавил, что расширение полиса ОСАГО на территорию Белоруссии будет привлекательно прежде всего для жителей приграничных областей и перевозчиков, совершающих постоянные поездки в эту страну. Глава РСА также напомнил, что кроме "Белой карты" - общего полиса ОСАГО в рамках системы страхования Союзного государства - для разовых и коротких поездок автовладельцы по-прежнему могут оформить "Синюю карту".

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бизнес, россия, белоруссия, москва, евгений уфимцев, рса, альфастрахование, "спасские ворота"