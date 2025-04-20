https://1prime.ru/20250420/rossija-856846883.html

В России почти 200 человек осудили за жестокое обращение с животными

В России почти 200 человек осудили за жестокое обращение с животными - 20.04.2025, ПРАЙМ

В России почти 200 человек осудили за жестокое обращение с животными

Российские суды за 2024 год осудили почти 200 человек за жестокое обращение с животными, согласно статистике судебного департамента при Верховном суде, с... | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T06:31+0300

2025-04-20T06:31+0300

2025-04-20T06:31+0300

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Российские суды за 2024 год осудили почти 200 человек за жестокое обращение с животными, согласно статистике судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости. Как указано в документе департамента, женщин среди осужденных не было. Суды отправили в колонии 14 осужденных, 21 получил условный срок. Как правило, суды назначали небольшие сроки - один-два года. Также суды по этой статье часто назначали обязательные, исправительные и принудительные работы. Штрафами отделались 53 подсудимых, при этом общая сумма назначенных штрафов превысила 1,5 миллиона рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия