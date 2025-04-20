Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России почти 200 человек осудили за жестокое обращение с животными - 20.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250420/rossija-856846883.html
В России почти 200 человек осудили за жестокое обращение с животными
В России почти 200 человек осудили за жестокое обращение с животными - 20.04.2025, ПРАЙМ
В России почти 200 человек осудили за жестокое обращение с животными
Российские суды за 2024 год осудили почти 200 человек за жестокое обращение с животными, согласно статистике судебного департамента при Верховном суде, с... | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T06:31+0300
2025-04-20T06:31+0300
общество
россия
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856846883.jpg?1745119906
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Российские суды за 2024 год осудили почти 200 человек за жестокое обращение с животными, согласно статистике судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости. Как указано в документе департамента, женщин среди осужденных не было. Суды отправили в колонии 14 осужденных, 21 получил условный срок. Как правило, суды назначали небольшие сроки - один-два года. Также суды по этой статье часто назначали обязательные, исправительные и принудительные работы. Штрафами отделались 53 подсудимых, при этом общая сумма назначенных штрафов превысила 1,5 миллиона рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия
Общество , РОССИЯ, Экономика
06:31 20.04.2025
 
В России почти 200 человек осудили за жестокое обращение с животными

В России за 2024 год осудили почти 200 человек за жестокое обращение с животными

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Российские суды за 2024 год осудили почти 200 человек за жестокое обращение с животными, согласно статистике судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости.
Как указано в документе департамента, женщин среди осужденных не было. Суды отправили в колонии 14 осужденных, 21 получил условный срок. Как правило, суды назначали небольшие сроки - один-два года.
Также суды по этой статье часто назначали обязательные, исправительные и принудительные работы. Штрафами отделались 53 подсудимых, при этом общая сумма назначенных штрафов превысила 1,5 миллиона рублей.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала