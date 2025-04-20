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В России почти 200 человек осудили за жестокое обращение с животными
В России почти 200 человек осудили за жестокое обращение с животными - 20.04.2025, ПРАЙМ
В России почти 200 человек осудили за жестокое обращение с животными
Российские суды за 2024 год осудили почти 200 человек за жестокое обращение с животными, согласно статистике судебного департамента при Верховном суде, с... | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T06:31+0300
2025-04-20T06:31+0300
2025-04-20T06:31+0300
общество
россия
экономика
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Российские суды за 2024 год осудили почти 200 человек за жестокое обращение с животными, согласно статистике судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости.
Как указано в документе департамента, женщин среди осужденных не было. Суды отправили в колонии 14 осужденных, 21 получил условный срок. Как правило, суды назначали небольшие сроки - один-два года.
Также суды по этой статье часто назначали обязательные, исправительные и принудительные работы. Штрафами отделались 53 подсудимых, при этом общая сумма назначенных штрафов превысила 1,5 миллиона рублей.
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общество , россия
Общество , РОССИЯ, Экономика
В России почти 200 человек осудили за жестокое обращение с животными
В России за 2024 год осудили почти 200 человек за жестокое обращение с животными
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Российские суды за 2024 год осудили почти 200 человек за жестокое обращение с животными, согласно статистике судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости.
Как указано в документе департамента, женщин среди осужденных не было. Суды отправили в колонии 14 осужденных, 21 получил условный срок. Как правило, суды назначали небольшие сроки - один-два года.
Также суды по этой статье часто назначали обязательные, исправительные и принудительные работы. Штрафами отделались 53 подсудимых, при этом общая сумма назначенных штрафов превысила 1,5 миллиона рублей.