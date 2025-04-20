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В Stellar Beans оценили влияние санкций на поставки кофе в Россию

В Stellar Beans оценили влияние санкций на поставки кофе в Россию - 20.04.2025, ПРАЙМ

В Stellar Beans оценили влияние санкций на поставки кофе в Россию

Антироссийские санкции не оказывают значительного влияния на поставки кофе в Россию, но с проведением платежей трудности возникают, высказал мнение в разговоре... | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T07:47+0300

2025-04-20T07:47+0300

2025-04-20T08:01+0300

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Антироссийские санкции не оказывают значительного влияния на поставки кофе в Россию, но с проведением платежей трудности возникают, высказал мнение в разговоре с РИА Новости коммерческий представитель компании Stellar Beans Франсис Давид. "В индустрии кофе есть свои нюансы, но санкции не сильно повлияли на наш импорт. Дело в том, что с платежами все равно есть свои трудности, но у нас уже большой опыт с привозом других товаров, и не видим никакого барьера в импорте кофе", - сказал собеседник агентства на полях выставки Coffee Tea Cacao в Москве. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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