https://1prime.ru/20250420/rossija-856847478.html

Россия в I квартале поставила Китаю 24,315 миллиона тонн нефти

Россия в I квартале поставила Китаю 24,315 миллиона тонн нефти - 20.04.2025, ПРАЙМ

Россия в I квартале поставила Китаю 24,315 миллиона тонн нефти

Россия в первом квартале 2025 года поставила Китаю 24,315 миллиона тонн нефти, что на 14,7% меньше, чем в январе-марте 2024 года, следует из данных,... | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T07:53+0300

2025-04-20T07:53+0300

2025-04-20T07:53+0300

энергетика

экономика

россия

китай

кнр

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856847478.jpg?1745124796

ПЕКИН, 20 апр – ПРАЙМ. Россия в первом квартале 2025 года поставила Китаю 24,315 миллиона тонн нефти, что на 14,7% меньше, чем в январе-марте 2024 года, следует из данных, опубликованных в субботу главным таможенным управлением КНР. В стоимостном выражении закупка нефти в России в первом квартале текущего года обошлась Китаю в 13,062 миллиарда долларов, что на 21,7% меньше, чем в январе-марте прошлого года, когда КНР закупила в РФ 28,518 миллиона тонн нефти на 16,682 миллиарда долларов. В марте 2025 года Китай ввез из России 8,846 миллиона тонн нефти на 4,623 миллиарда долларов, что на 18,12% и 29% меньше соответственно, чем в марте 2024 года, когда КНР закупила в РФ 10,804 миллиона тонн нефти на 6,524 миллиарда долларов. По итогам 2024 года Китай закупил в России 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов. Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем годом ранее. Ранее главное таможенное управление Китая сообщило, что страна в январе-марте 2025 года импортировала 135,247 миллиона тонн нефти (снижение по сравнению с январем-мартом 2024 года составило 1,5%), в ценовом выражении закупка обошлась стране в 74,970 миллиарда долларов, что на 8,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Отдельно в марте Китай импортировал 51,414 миллиона тонн нефти на 28,29 миллиарда долларов.

китай

кнр

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, кнр, рф