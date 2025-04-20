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Шаман и Мизулина посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Шаман и Мизулина посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя - 20.04.2025, ПРАЙМ
Шаман и Мизулина посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Певец Шаман, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, российский омбудсмен Татьяна Москалькова, спецпредставитель президента РФ по... | 20.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Певец Шаман, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, российский омбудсмен Татьяна Москалькова, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя, передаёт корреспондент РИА Новости.
На пасхальной службе в храме Христа Спасителя были и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, Апостольский нунций Святейшего Престола в России архиепископ Джованни Д"Аниелло, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и другие многочисленные верующие.
Богослужение в главном кафедральном соборе России, которое возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, посетили также президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.
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Экономика, Общество , РФ, МОСКВА, Татьяна Москалькова, Кирилл Дмитриев, Леонид Слуцкий, ЛДПР, Госдума
Шаман и Мизулина посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Шаман, Мизулина, Мизулина и Дмитриев посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Певец Шаман, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, российский омбудсмен Татьяна Москалькова, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя, передаёт корреспондент РИА Новости.
На пасхальной службе в храме Христа Спасителя были и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, Апостольский нунций Святейшего Престола в России архиепископ Джованни Д"Аниелло, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и другие многочисленные верующие.
Богослужение в главном кафедральном соборе России, которое возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, посетили также президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.