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Шаман и Мизулина посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Шаман и Мизулина посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя - 20.04.2025, ПРАЙМ

Шаман и Мизулина посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Певец Шаман, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, российский омбудсмен Татьяна Москалькова, спецпредставитель президента РФ по... | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T01:15+0300

2025-04-20T01:15+0300

2025-04-20T01:15+0300

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Певец Шаман, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, российский омбудсмен Татьяна Москалькова, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя, передаёт корреспондент РИА Новости. На пасхальной службе в храме Христа Спасителя были и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, Апостольский нунций Святейшего Престола в России архиепископ Джованни Д"Аниелло, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и другие многочисленные верующие. Богослужение в главном кафедральном соборе России, которое возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, посетили также президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , рф, москва, татьяна москалькова, кирилл дмитриев, леонид слуцкий, лдпр, госдума