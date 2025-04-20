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Минфин Силуанов оценил ситуацию с льготными ипотечными кредитами - 20.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минфин Силуанов оценил ситуацию с льготными ипотечными кредитами
Минфин Силуанов оценил ситуацию с льготными ипотечными кредитами - 20.04.2025, ПРАЙМ
Минфин Силуанов оценил ситуацию с льготными ипотечными кредитами
Граждане, как и раньше, будут получать льготные ипотечные кредиты, банки "найдут выход", тем более что Минфин РФ ранее повысил субсидируемую маржу: она сейчас... | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T13:30+0300
2025-04-20T13:30+0300
экономика
банки
финансы
россия
антон силуанов
владимир путин
госсовет
ипотека
льготная ипотека
минфин
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Граждане, как и раньше, будут получать льготные ипотечные кредиты, банки "найдут выход", тем более что Минфин РФ ранее повысил субсидируемую маржу: она сейчас составляет 3% по семейной ипотеке, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Ранее президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ заявил, что необходимо "навести порядок" в сфере семейной ипотеки, по его словам, взимание дополнительных комиссий банками недопустимо. Он отметил, что банки облагают льготные ипотечные кредиты дополнительными комиссиями от 5% до 10%. "То, что банки брали комиссии, сейчас президент сказал, чтобы этого не было. Думаю, что банки найдут выход из положения, будут давать льготные ипотечные кредиты. Тем более мы повысили субсидируемую маржу, сейчас она 3% по семейной ипотеке. Поэтому, я думаю, что ситуация нормальная - люди так же будут получать кредиты, как и раньше", - прокомментировал Силуанов ситуацию со льготными ипотечными кредитами и банковскими комиссиями на них в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. В Минфине РФ в феврале текущего года сообщили, что министерство увеличило возмещение банкам по семейной, дальневосточной и арктической ипотеке для поддержки выдачи льготных ипотечных кредитов с 7 февраля по 6 августа 2025 года на покупку жилья в многоквартирных домах и на индивидуальное жилищное строительство до 3 п.п. и до 3,5 п.п. По словам Силуанова, со стороны правительства делается все необходимое. "Все деньги, которые необходимы в условиях более высокой ставки, чем мы планировали, мы нашли. Сейчас будут поправки в закон в бюджете, будем добавлять соответствующие ресурсы, чтобы банки могли выдавать льготную ипотеку, особенно семейную ипотеку, под 6%. Понятно, что сегодня это очень привлекательные ставки. Поэтому делаем все, чтобы выполнить наши обязательства правительственные, обязательства, которые были приняты. Необходимые ресурсы обеспечены", - заключил министр.
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банки, финансы, россия, антон силуанов, владимир путин, госсовет, ипотека, льготная ипотека, минфин
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов, Владимир Путин, Госсовет, ипотека, льготная ипотека, Минфин
13:30 20.04.2025
 
Минфин Силуанов оценил ситуацию с льготными ипотечными кредитами

Силуанов: граждане будут получать льготные ипотечные кредиты, банки найдут выход

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Граждане, как и раньше, будут получать льготные ипотечные кредиты, банки "найдут выход", тем более что Минфин РФ ранее повысил субсидируемую маржу: она сейчас составляет 3% по семейной ипотеке, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ заявил, что необходимо "навести порядок" в сфере семейной ипотеки, по его словам, взимание дополнительных комиссий банками недопустимо. Он отметил, что банки облагают льготные ипотечные кредиты дополнительными комиссиями от 5% до 10%.
"То, что банки брали комиссии, сейчас президент сказал, чтобы этого не было. Думаю, что банки найдут выход из положения, будут давать льготные ипотечные кредиты. Тем более мы повысили субсидируемую маржу, сейчас она 3% по семейной ипотеке. Поэтому, я думаю, что ситуация нормальная - люди так же будут получать кредиты, как и раньше", - прокомментировал Силуанов ситуацию со льготными ипотечными кредитами и банковскими комиссиями на них в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
В Минфине РФ в феврале текущего года сообщили, что министерство увеличило возмещение банкам по семейной, дальневосточной и арктической ипотеке для поддержки выдачи льготных ипотечных кредитов с 7 февраля по 6 августа 2025 года на покупку жилья в многоквартирных домах и на индивидуальное жилищное строительство до 3 п.п. и до 3,5 п.п.
По словам Силуанова, со стороны правительства делается все необходимое. "Все деньги, которые необходимы в условиях более высокой ставки, чем мы планировали, мы нашли. Сейчас будут поправки в закон в бюджете, будем добавлять соответствующие ресурсы, чтобы банки могли выдавать льготную ипотеку, особенно семейную ипотеку, под 6%. Понятно, что сегодня это очень привлекательные ставки. Поэтому делаем все, чтобы выполнить наши обязательства правительственные, обязательства, которые были приняты. Необходимые ресурсы обеспечены", - заключил министр.
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ЭкономикаБанкиФинансыРОССИЯАнтон СилуановВладимир ПутинГоссоветипотекальготная ипотекаМинфин
 
 
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