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СМИ: американский бизнес "уперся в стену" в борьбе с пошлинами

СМИ: американский бизнес "уперся в стену" в борьбе с пошлинами - 20.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: американский бизнес "уперся в стену" в борьбе с пошлинами

Американские компании, представляющие самые разные отрасли, стремятся добиться исключений из новых пошлин на импорт китайских товаров, однако без прямого... | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T15:52+0300

2025-04-20T15:52+0300

2025-04-20T15:52+0300

экономика

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сша

дональд трамп

politico

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Американские компании, представляющие самые разные отрасли, стремятся добиться исключений из новых пошлин на импорт китайских товаров, однако без прямого влияния на президента Трампа их шансы на успех невелики, сообщает издание Politico. "Автомобильные компании, производители игрушек, фермеры, ретейлеры и все те, кто сталкиваются со значительным увеличением расходов из-за новых больших пошлин президента Дональда Трампа на товары из Китая, усиливают лоббирование администрации, чтобы получить исключения и помощь. Однако без формального процесса подачи запросов и без прямой связи с единственным важным человеком, который принимает решения, большинство компаний и индустрий пока упираются в стену", - сказано в материале издания. Как отметил источник, близкий к Белому дому, компании, не имеющие возможности напрямую обратиться к президенту, оказываются в невыгодном положении и практически исключены из процесса принятия решений по пошлинам.Ранее глава министерства торговли США сообщил о временном освобождении от "зеркальных" пошлин импорта электроники и полупроводников. Американская администрация планирует в дальнейшем ввести секторальные пошлины на данные товары.В апреле Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин, что привело к увеличению ставок для китайских товаров до 54%. Это обострило торговый конфликт между США и Китаем, в результате чего пошлины для экспортеров из Китая в США достигли 145%, а для американских поставщиков в КНР – 125%.

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мировая экономика, китай, сша, дональд трамп, politico