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DHL приостановил доставку посылок в США стоимостью свыше $800
DHL приостановил доставку посылок в США стоимостью свыше $800 - 20.04.2025, ПРАЙМ
DHL приостановил доставку посылок в США стоимостью свыше $800
Немецкий логистический концерн DHL приостановил доставку посылок в США стоимостью свыше 800 долларов для частных лиц, говорится в релизе компании. | 20.04.2025, ПРАЙМ
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БЕРЛИН, 20 апр - ПРАЙМ. Немецкий логистический концерн DHL приостановил доставку посылок в США стоимостью свыше 800 долларов для частных лиц, говорится в релизе компании. "С понедельника, 21 апреля 2025 года, и до дальнейшего уведомления мы временно приостанавливаем сбор и отправку отправлений, предназначенных для частных лиц в США, если заявленная таможенная стоимость превышает 800 долларов США", - сообщила компания. Уточняется, что приостановка не затронет поставки товаров для бизнеса (B2B) в адрес американских компаний с декларируемой стоимостью свыше 800 долларов США, хотя они также могут столкнуться с задержками. Как пояснили в компании, это связано с новыми таможенными правилами, введёнными правительством США. С 5 апреля 2025 года все отправления в Штаты с заявленной таможенной стоимостью выше 800 долларов США требуют формальной таможенной процедуры оформления, тогда как ранее этот порог составлял 2,5 тысячи долларов США. В DHL отметили, что новые правила значительно увеличили нагрузку на логистику, и сейчас компании необходимо адаптировать внутренние процессы и перераспределить ресурсы. "Это временная мера, и мы будем делиться обновлениями по мере развития ситуации", - заключили в компании. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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бизнес, мировая экономика, сша, берлин, китай, дональд трамп, dhl
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, США, Берлин, КИТАЙ, Дональд Трамп, DHL
DHL приостановил доставку посылок в США стоимостью свыше $800
DHL приостановил доставку посылок стоимостью свыше 800 долларов в США для частных лиц
БЕРЛИН, 20 апр - ПРАЙМ. Немецкий логистический концерн DHL приостановил доставку посылок в США стоимостью свыше 800 долларов для частных лиц, говорится в релизе компании.
"С понедельника, 21 апреля 2025 года, и до дальнейшего уведомления мы временно приостанавливаем сбор и отправку отправлений, предназначенных для частных лиц в США, если заявленная таможенная стоимость превышает 800 долларов США", - сообщила компания.
Уточняется, что приостановка не затронет поставки товаров для бизнеса (B2B) в адрес американских компаний с декларируемой стоимостью свыше 800 долларов США, хотя они также могут столкнуться с задержками.
Как пояснили в компании, это связано с новыми таможенными правилами, введёнными правительством США. С 5 апреля 2025 года все отправления в Штаты с заявленной таможенной стоимостью выше 800 долларов США требуют формальной таможенной процедуры оформления, тогда как ранее этот порог составлял 2,5 тысячи долларов США.
В DHL отметили, что новые правила значительно увеличили нагрузку на логистику, и сейчас компании необходимо адаптировать внутренние процессы и перераспределить ресурсы.
"Это временная мера, и мы будем делиться обновлениями по мере развития ситуации", - заключили в компании.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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