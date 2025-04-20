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Суд оштрафовал пользователя Telegram за комментарий про теракт в "Крокусе"

Суд оштрафовал пользователя Telegram за комментарий про теракт в "Крокусе" - 20.04.2025, ПРАЙМ

Суд оштрафовал пользователя Telegram за комментарий про теракт в "Крокусе"

Суд в Москве оштрафовал пользователя Telegram за комментарий в чатах про теракт в "Крокус сити холле", говорится в судебном постановлении, копия которого есть в | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T05:28+0300

2025-04-20T05:28+0300

2025-04-20T05:28+0300

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Суд в Москве оштрафовал пользователя Telegram за комментарий в чатах про теракт в "Крокус сити холле", говорится в судебном постановлении, копия которого есть в распоряжении РИА Новости. В документе указано, что мужчина оставлял комментарии в неофициальном чате одного из факультетов РУДН в Telegram и в личных сообщениях. Кроме того, он же неоднократно допускал враждебные высказывания по национальному признаку. Студенты РУДН написали коллективную жалобу, после которой на пользователя был составлен протокол по статье КоАП о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. В суд мужчина не явился, но пояснил через защитника, что указанный в протоколе аккаунт ему не принадлежит, сам он ничего такого не писал, а сотрудники РУДН ранее под давлением заставили его дать первичные объяснения, в которых он не оспаривал свою причастность к сообщениям. Тогда он сообщал правоохранителям, что распространял такие сообщения чтобы привлечь к себе внимание, нацисткой идеологии или какой-либо иной экстремистской идеологии он не придерживается, а в содеянном раскаивается. Его адвокат также подчеркнул, что мужчина проходил стационарное лечение в психиатрической больнице, имеет диагноз. Суд в конце марта признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа, в суде не смогли оперативно назвать сумму, однако статья предусматривает санкцию в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, общество , рудн, telegram