Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд оштрафовал пользователя Telegram за комментарий про теракт в "Крокусе" - 20.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250420/sud-856846424.html
Суд оштрафовал пользователя Telegram за комментарий про теракт в "Крокусе"
Суд оштрафовал пользователя Telegram за комментарий про теракт в "Крокусе" - 20.04.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал пользователя Telegram за комментарий про теракт в "Крокусе"
Суд в Москве оштрафовал пользователя Telegram за комментарий в чатах про теракт в "Крокус сити холле", говорится в судебном постановлении, копия которого есть в | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T05:28+0300
2025-04-20T05:28+0300
технологии
общество
рудн
telegram
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856846424.jpg?1745116106
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Суд в Москве оштрафовал пользователя Telegram за комментарий в чатах про теракт в "Крокус сити холле", говорится в судебном постановлении, копия которого есть в распоряжении РИА Новости. В документе указано, что мужчина оставлял комментарии в неофициальном чате одного из факультетов РУДН в Telegram и в личных сообщениях. Кроме того, он же неоднократно допускал враждебные высказывания по национальному признаку. Студенты РУДН написали коллективную жалобу, после которой на пользователя был составлен протокол по статье КоАП о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. В суд мужчина не явился, но пояснил через защитника, что указанный в протоколе аккаунт ему не принадлежит, сам он ничего такого не писал, а сотрудники РУДН ранее под давлением заставили его дать первичные объяснения, в которых он не оспаривал свою причастность к сообщениям. Тогда он сообщал правоохранителям, что распространял такие сообщения чтобы привлечь к себе внимание, нацисткой идеологии или какой-либо иной экстремистской идеологии он не придерживается, а в содеянном раскаивается. Его адвокат также подчеркнул, что мужчина проходил стационарное лечение в психиатрической больнице, имеет диагноз. Суд в конце марта признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа, в суде не смогли оперативно назвать сумму, однако статья предусматривает санкцию в размере от 10 до 20 тысяч рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , рудн, telegram
Технологии, Общество , РУДН, Telegram
05:28 20.04.2025
 
Суд оштрафовал пользователя Telegram за комментарий про теракт в "Крокусе"

Суд оштрафовал пользователя Telegram за комментарий в чатах про теракт в "Крокусе"

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Суд в Москве оштрафовал пользователя Telegram за комментарий в чатах про теракт в "Крокус сити холле", говорится в судебном постановлении, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
В документе указано, что мужчина оставлял комментарии в неофициальном чате одного из факультетов РУДН в Telegram и в личных сообщениях. Кроме того, он же неоднократно допускал враждебные высказывания по национальному признаку.
Студенты РУДН написали коллективную жалобу, после которой на пользователя был составлен протокол по статье КоАП о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.
В суд мужчина не явился, но пояснил через защитника, что указанный в протоколе аккаунт ему не принадлежит, сам он ничего такого не писал, а сотрудники РУДН ранее под давлением заставили его дать первичные объяснения, в которых он не оспаривал свою причастность к сообщениям.
Тогда он сообщал правоохранителям, что распространял такие сообщения чтобы привлечь к себе внимание, нацисткой идеологии или какой-либо иной экстремистской идеологии он не придерживается, а в содеянном раскаивается.
Его адвокат также подчеркнул, что мужчина проходил стационарное лечение в психиатрической больнице, имеет диагноз.
Суд в конце марта признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа, в суде не смогли оперативно назвать сумму, однако статья предусматривает санкцию в размере от 10 до 20 тысяч рублей.
 
ТехнологииОбществоРУДНTelegram
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала