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Россия в марте увеличила поставки свинины в Китай - 20.04.2025, ПРАЙМ
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Россия в марте увеличила поставки свинины в Китай
Россия в марте увеличила поставки свинины в Китай - 20.04.2025, ПРАЙМ
Россия в марте увеличила поставки свинины в Китай
Россия в марте увеличила поставки свинины в Китай до 5,4 миллиона долларов – максимум с ноября прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных китайской... | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T09:06+0300
2025-04-20T09:06+0300
экономика
мировая экономика
россия
китай
свинина
мясо
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МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. Россия в марте увеличила поставки свинины в Китай до 5,4 миллиона долларов – максимум с ноября прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Так, в начале весны российские компании продали на китайский рынок свинины на 5,4 миллиона долларов, что в 1,6 раза больше февральского экспорта. Это стало максимальным объемом экспорта с ноября, когда отгрузки составили 7,4 миллиона долларов. В целом за 12 месяцев с начала поставок Россия отправила в Китай свинины на 65 миллионов долларов, а с начала текущего года – на 11,6 миллиона долларов. Кроме свинины, российские компании в начале весны увеличили экспорт на китайский рынок мяса крупного рогатого скота – до 9,3 миллиона долларов с 6,5 миллиона в феврале, а также субпродуктов из него – до 5,4 миллиона с 5,1 миллиона. При этом поставки домашней птицы, наоборот, немного снизились – на 1,7%, до 35,4 миллиона долларов.
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мировая экономика, россия, китай, свинина, мясо
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, свинина, мясо
09:06 20.04.2025
 
Россия в марте увеличила поставки свинины в Китай

Россия в марте увеличила поставки свинины в Китай до 5,4 миллиона долларов

© РИА Новости . Лисицын Павел | Перейти в медиабанк%Поросята
%Поросята - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости . Лисицын Павел
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МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. Россия в марте увеличила поставки свинины в Китай до 5,4 миллиона долларов – максимум с ноября прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Так, в начале весны российские компании продали на китайский рынок свинины на 5,4 миллиона долларов, что в 1,6 раза больше февральского экспорта. Это стало максимальным объемом экспорта с ноября, когда отгрузки составили 7,4 миллиона долларов.
В целом за 12 месяцев с начала поставок Россия отправила в Китай свинины на 65 миллионов долларов, а с начала текущего года – на 11,6 миллиона долларов.
Кроме свинины, российские компании в начале весны увеличили экспорт на китайский рынок мяса крупного рогатого скота – до 9,3 миллиона долларов с 6,5 миллиона в феврале, а также субпродуктов из него – до 5,4 миллиона с 5,1 миллиона. При этом поставки домашней птицы, наоборот, немного снизились – на 1,7%, до 35,4 миллиона долларов.
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ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯКИТАЙсвининамясо
 
 
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