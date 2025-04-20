https://1prime.ru/20250420/tramp-856849991.html

Эксперт рассказал о дальнейших шагах Трампа после пасхального перемирия

Эксперт рассказал о дальнейших шагах Трампа после пасхального перемирия - 20.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о дальнейших шагах Трампа после пасхального перемирия

Несмотря на то, что пасхальное перемирие на Украине вряд ли удастся сразу продлить, президент США Дональд Трамп не сможет просто выйти из переговорного процесса | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T10:46+0300

2025-04-20T10:46+0300

2025-04-20T10:46+0300

политика

сша

вашингтон

дональд трамп

украина

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855484023_0:50:1827:1078_1920x0_80_0_0_44815e782a0abada183c4ba861b91074.jpg

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Несмотря на то, что пасхальное перемирие на Украине вряд ли удастся сразу продлить, президент США Дональд Трамп не сможет просто выйти из переговорного процесса и продолжит стремиться к завершению конфликта, заявил в интервью РИА Новости заведующий кафедрой российских исследований южнокорейского Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун.Ранее президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии, которое началось 19 апреля в 18:00 мск и продлится до полуночи 21 апреля. Он выразил надежду, что Киев также поддержит эту инициативу, но при этом поручил российской армии быть готовой к возможным провокациям со стороны противника.Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя встречу с представителями Украины в Париже, отметил, что в ближайшие дни должно проясниться, есть ли шансы на скорое урегулирование. Он напомнил, что Вашингтон потратил миллиарды долларов на поддержку Киева и теперь вынужден расставлять приоритеты, переключаясь на другие задачи. В случае, если стороны действительно стремятся к миру, США готовы содействовать. В противном случае, подчеркнул Рубио, американская администрация сосредоточится на других направлениях."Искренне верят в перемирие лишь Трамп и США. Потому что США не могут "умыть руки". Если они это сделают, то лишат себя соглашения о минеральных ресурсах (с Украиной - ред.). Это сделает невозможным возврат инвестированных средств. Украина падет. А для России такой исход никакой угрозы как раз представлять не будет", - заявил Чже Сун Хун.Эксперт также выразил сомнение в том, что боевые действия удастся остановить надолго, добавив, что вероятнее всего, они возобновятся после окончания перемирия 21 апреля. Тем не менее, сам факт достижения такой договоренности, по его словам, свидетельствует о стремлении сторон к полноценному прекращению конфликта. Именно поэтому, по его мнению, риск превращения боевых действий в затяжную войну после перемирия невелик.

https://1prime.ru/20250419/garantii-856840737.html

сша

вашингтон

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, вашингтон, дональд трамп, украина, россия, владимир путин