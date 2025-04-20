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Эксперт рассказал о дальнейших шагах Трампа после пасхального перемирия
Эксперт рассказал о дальнейших шагах Трампа после пасхального перемирия - 20.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о дальнейших шагах Трампа после пасхального перемирия
Несмотря на то, что пасхальное перемирие на Украине вряд ли удастся сразу продлить, президент США Дональд Трамп не сможет просто выйти из переговорного процесса | 20.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Несмотря на то, что пасхальное перемирие на Украине вряд ли удастся сразу продлить, президент США Дональд Трамп не сможет просто выйти из переговорного процесса и продолжит стремиться к завершению конфликта, заявил в интервью РИА Новости заведующий кафедрой российских исследований южнокорейского Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун.Ранее президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии, которое началось 19 апреля в 18:00 мск и продлится до полуночи 21 апреля. Он выразил надежду, что Киев также поддержит эту инициативу, но при этом поручил российской армии быть готовой к возможным провокациям со стороны противника.Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя встречу с представителями Украины в Париже, отметил, что в ближайшие дни должно проясниться, есть ли шансы на скорое урегулирование. Он напомнил, что Вашингтон потратил миллиарды долларов на поддержку Киева и теперь вынужден расставлять приоритеты, переключаясь на другие задачи. В случае, если стороны действительно стремятся к миру, США готовы содействовать. В противном случае, подчеркнул Рубио, американская администрация сосредоточится на других направлениях."Искренне верят в перемирие лишь Трамп и США. Потому что США не могут "умыть руки". Если они это сделают, то лишат себя соглашения о минеральных ресурсах (с Украиной - ред.). Это сделает невозможным возврат инвестированных средств. Украина падет. А для России такой исход никакой угрозы как раз представлять не будет", - заявил Чже Сун Хун.Эксперт также выразил сомнение в том, что боевые действия удастся остановить надолго, добавив, что вероятнее всего, они возобновятся после окончания перемирия 21 апреля. Тем не менее, сам факт достижения такой договоренности, по его словам, свидетельствует о стремлении сторон к полноценному прекращению конфликта. Именно поэтому, по его мнению, риск превращения боевых действий в затяжную войну после перемирия невелик.
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Политика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, УКРАИНА, РОССИЯ, Владимир Путин
Эксперт рассказал о дальнейших шагах Трампа после пасхального перемирия
Политолог Чже Сун Хун: Трамп хочет продлить перемирие, так как дорожит сделкой по ресурсам
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Несмотря на то, что пасхальное перемирие на Украине вряд ли удастся сразу продлить, президент США Дональд Трамп не сможет просто выйти из переговорного процесса и продолжит стремиться к завершению конфликта, заявил в интервью РИА Новости заведующий кафедрой российских исследований южнокорейского Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии, которое началось 19 апреля в 18:00 мск и продлится до полуночи 21 апреля. Он выразил надежду, что Киев также поддержит эту инициативу, но при этом поручил российской армии быть готовой к возможным провокациям со стороны противника.
Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя встречу с представителями Украины в Париже, отметил, что в ближайшие дни должно проясниться, есть ли шансы на скорое урегулирование. Он напомнил, что Вашингтон потратил миллиарды долларов на поддержку Киева и теперь вынужден расставлять приоритеты, переключаясь на другие задачи. В случае, если стороны действительно стремятся к миру, США готовы содействовать. В противном случае, подчеркнул Рубио, американская администрация сосредоточится на других направлениях.
"Искренне верят в перемирие лишь Трамп и США. Потому что США не могут "умыть руки". Если они это сделают, то лишат себя соглашения о минеральных ресурсах (с Украиной - ред.). Это сделает невозможным возврат инвестированных средств. Украина падет. А для России такой исход никакой угрозы как раз представлять не будет", - заявил Чже Сун Хун.
Эксперт также выразил сомнение в том, что боевые действия удастся остановить надолго, добавив, что вероятнее всего, они возобновятся после окончания перемирия 21 апреля. Тем не менее, сам факт достижения такой договоренности, по его словам, свидетельствует о стремлении сторон к полноценному прекращению конфликта. Именно поэтому, по его мнению, риск превращения боевых действий в затяжную войну после перемирия невелик.
"Мы закончили". Трамп готов "сдаться" по Украине, пишет WP