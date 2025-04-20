https://1prime.ru/20250420/tramp-856850141.html

"Силовая игра". Эксперты узнали по рукопожатию отношение Трампа к Путину

"Силовая игра". Эксперты узнали по рукопожатию отношение Трампа к Путину - 20.04.2025, ПРАЙМ

"Силовая игра". Эксперты узнали по рукопожатию отношение Трампа к Путину

Эксперты по языку тела попытались определить отношение президента США Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину, проанализировав видеозаписи их... | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T11:37+0300

2025-04-20T11:37+0300

2025-04-20T11:37+0300

политика

россия

владимир путин

сша

дональд трамп

международные отношения

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Эксперты по языку тела попытались определить отношение президента США Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину, проанализировав видеозаписи их рукопожатий. Об этом сообщает британское издание Daily Star. По мнению специалистов, оба лидера производили впечатление уверенных в себе политиков: их рукопожатие было крепким с обеих сторон.Первая личная встреча российского и американского лидеров состоялась в 2017 году на саммите G20 в Гамбурге. Изначально планировалось, что переговоры продлятся 30 минут, однако Путин и Трамп беседовали более двух часов. В повестке обсуждения были темы, касающиеся Украины, Сирии, двусторонних отношений, борьбы с терроризмом и кибербезопасности.Перед началом переговоров оба президента выступили с краткими заявлениями. По данным издания, Трамп выразил надежду на положительные изменения для обеих стран и подчеркнул, что для него встреча с Путиным — большая честь. Путин, в свою очередь, выразил удовлетворение знакомством с американским коллегой и также высказал надежду на позитивный результат.Доктор Лилиан Гласс, специалист по по языку тела, пришла к выводу, что в момент рукопожатия Трамп пытался занять доминирующую позицию."Трамп полностью контролирует ситуацию. Рукопожатие очень крепкое с обеих сторон", – сказала она.На другом видеоролике, опубликованном правительством Германии, также зафиксировано рукопожатие, в котором, по наблюдению Daily Star, Трамп захватывает руку Путина. "Это силовая игра", – пояснила Гласс. По ее словам, это "знак симпатии", но также и желание Трампа показать, что он "главный".Еще один эксперт по языку тела — Пэтти Вуд — проанализировала другой момент общения двух президентов. Как сообщает Daily Star, она обратила внимание на то, что Трамп подносит левую руку под руку Путина и трижды её похлопывает. "Это прозвучит странно, но именно у числа три символическое значение в невербальной коммуникации, и обычно это означает искреннее чувство или искреннюю эмоцию", - дополнила Вуд. По её мнению, такое поведение символизирует поддержку и выражает искренние чувства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.

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россия, владимир путин, сша, дональд трамп, международные отношения