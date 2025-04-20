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Трамп выразил надежду на соглашение России и Украины в ближайшую неделю - 20.04.2025, ПРАЙМ
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Трамп выразил надежду на соглашение России и Украины в ближайшую неделю
Трамп выразил надежду на соглашение России и Украины в ближайшую неделю - 20.04.2025, ПРАЙМ
Трамп выразил надежду на соглашение России и Украины в ближайшую неделю
Президент США Дональд Трамп заявил о надежде на заключение сделки Россией и Украиной на этой неделе. | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T23:40+0300
2025-04-20T23:40+0300
политика
россия
сша
украина
вашингтон
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 20 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о надежде на заключение сделки Россией и Украиной на этой неделе. "Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social (в США воскресенье считается началом недели). Он добавил, что после этого обе страны "начнут вести дела с США, которые процветают, и зарабатывать состояние".
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Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
23:40 20.04.2025
 
Трамп выразил надежду на соглашение России и Украины в ближайшую неделю

Трамп надеется на заключение договоренностей Россией и Украиной в ближайшую неделю

© AFP / Nicholas Kamm%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
© AFP / Nicholas Kamm
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ВАШИНГТОН, 20 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о надежде на заключение сделки Россией и Украиной на этой неделе.
"Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social (в США воскресенье считается началом недели).
Он добавил, что после этого обе страны "начнут вести дела с США, которые процветают, и зарабатывать состояние".
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Вчера, 21:07
 
ПолитикаРОССИЯСШАУКРАИНАВАШИНГТОНДональд Трамп
 
 
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