https://1prime.ru/20250420/tramp-856862716.html

Трамп выразил надежду на соглашение России и Украины в ближайшую неделю

Трамп выразил надежду на соглашение России и Украины в ближайшую неделю - 20.04.2025, ПРАЙМ

Трамп выразил надежду на соглашение России и Украины в ближайшую неделю

Президент США Дональд Трамп заявил о надежде на заключение сделки Россией и Украиной на этой неделе. | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T23:40+0300

2025-04-20T23:40+0300

2025-04-20T23:40+0300

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ВАШИНГТОН, 20 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о надежде на заключение сделки Россией и Украиной на этой неделе. "Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social (в США воскресенье считается началом недели). Он добавил, что после этого обе страны "начнут вести дела с США, которые процветают, и зарабатывать состояние".

https://1prime.ru/20250420/reuters-856861227.html

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россия, сша, украина, вашингтон, дональд трамп