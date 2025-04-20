Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде раскрыли, какой исход может ждать Украину этой осенью - 20.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250420/ukraina-856858960.html
В Раде раскрыли, какой исход может ждать Украину этой осенью
В Раде раскрыли, какой исход может ждать Украину этой осенью - 20.04.2025, ПРАЙМ
В Раде раскрыли, какой исход может ждать Украину этой осенью
В случае выхода США из переговорного процесса по украинскому конфликту Украина может оказаться в крайне тяжёлом военном положении уже осенью текущего года,... | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T17:00+0300
2025-04-20T17:00+0300
политика
украина
рада
сша
дональд трамп
марк рубио
мирные переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. В случае выхода США из переговорного процесса по украинскому конфликту Украина может оказаться в крайне тяжёлом военном положении уже осенью текущего года, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале.Политик подчеркнул, что отказ Вашингтона от участия в урегулировании украинского конфликта серьезно осложнит ситуацию на фронте для украинской армии. В частности, он указал на нехватку вооружения и личного состава, рост числа дезертиров и снижение морального духа среди военных.По словам Дубинского, у Киева нет реальных механизмов для восполнения потерь. Единственным выходом, по мнению депутата, остается пересмотр мобилизационных исключений, включая отмену брони по категориям 25-60 лет, отмену отсрочек для работников территориальных центров комплектования, а также снижение возраста призыва.Дубинский считает, что подобные меры позволят Киеву удерживать способность к ведению боевых действий в течение примерно пяти месяцев."При этом качество обороны будет постоянно падать и может угрожать военным поражением осенью 2025 года", — заключил депутат.Ранее президент США Дональд Трамп допускал возможность выхода Соединенных Штатов из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет препятствовать его проведению. При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос о прекращении военной помощи Киеву со стороны США.Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, напомнил, что США в течение длительного времени оказывали значительную поддержку Украине, однако теперь им необходимо сосредоточиться на других задачах. Он добавил, что Вашингтон готов участвовать в мирных инициативах, если обе стороны конфликта действительно заинтересованы в диалоге, в противном случае США переключат внимание на другие приоритеты.
https://1prime.ru/20250420/gaz-856858583.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_beee82c90ce6a1d7cf1bf9f44459ed78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, рада, сша, дональд трамп, марк рубио, мирные переговоры
Политика, УКРАИНА, Рада, США, Дональд Трамп, Марк Рубио, мирные переговоры
17:00 20.04.2025
 
В Раде раскрыли, какой исход может ждать Украину этой осенью

Дубинский: если США выйдут из переговоров, Украина потерпит крах к осени 2025 года

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. В случае выхода США из переговорного процесса по украинскому конфликту Украина может оказаться в крайне тяжёлом военном положении уже осенью текущего года, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале.
Политик подчеркнул, что отказ Вашингтона от участия в урегулировании украинского конфликта серьезно осложнит ситуацию на фронте для украинской армии. В частности, он указал на нехватку вооружения и личного состава, рост числа дезертиров и снижение морального духа среди военных.
По словам Дубинского, у Киева нет реальных механизмов для восполнения потерь. Единственным выходом, по мнению депутата, остается пересмотр мобилизационных исключений, включая отмену брони по категориям 25-60 лет, отмену отсрочек для работников территориальных центров комплектования, а также снижение возраста призыва.
Дубинский считает, что подобные меры позволят Киеву удерживать способность к ведению боевых действий в течение примерно пяти месяцев.
"При этом качество обороны будет постоянно падать и может угрожать военным поражением осенью 2025 года", — заключил депутат.
Ранее президент США Дональд Трамп допускал возможность выхода Соединенных Штатов из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет препятствовать его проведению. При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос о прекращении военной помощи Киеву со стороны США.
Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, напомнил, что США в течение длительного времени оказывали значительную поддержку Украине, однако теперь им необходимо сосредоточиться на других задачах. Он добавил, что Вашингтон готов участвовать в мирных инициативах, если обе стороны конфликта действительно заинтересованы в диалоге, в противном случае США переключат внимание на другие приоритеты.
%Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
Эксперт раскрыл, сколько газа нужно Украине, чтобы пережить зиму
16:10
 
ПолитикаУКРАИНАРадаСШАДональд ТрампМарк Рубиомирные переговоры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала