https://1prime.ru/20250420/ukraina-856858960.html

В Раде раскрыли, какой исход может ждать Украину этой осенью

В Раде раскрыли, какой исход может ждать Украину этой осенью - 20.04.2025, ПРАЙМ

В Раде раскрыли, какой исход может ждать Украину этой осенью

В случае выхода США из переговорного процесса по украинскому конфликту Украина может оказаться в крайне тяжёлом военном положении уже осенью текущего года,... | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T17:00+0300

2025-04-20T17:00+0300

2025-04-20T17:00+0300

политика

украина

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сша

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марк рубио

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. В случае выхода США из переговорного процесса по украинскому конфликту Украина может оказаться в крайне тяжёлом военном положении уже осенью текущего года, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале.Политик подчеркнул, что отказ Вашингтона от участия в урегулировании украинского конфликта серьезно осложнит ситуацию на фронте для украинской армии. В частности, он указал на нехватку вооружения и личного состава, рост числа дезертиров и снижение морального духа среди военных.По словам Дубинского, у Киева нет реальных механизмов для восполнения потерь. Единственным выходом, по мнению депутата, остается пересмотр мобилизационных исключений, включая отмену брони по категориям 25-60 лет, отмену отсрочек для работников территориальных центров комплектования, а также снижение возраста призыва.Дубинский считает, что подобные меры позволят Киеву удерживать способность к ведению боевых действий в течение примерно пяти месяцев."При этом качество обороны будет постоянно падать и может угрожать военным поражением осенью 2025 года", — заключил депутат.Ранее президент США Дональд Трамп допускал возможность выхода Соединенных Штатов из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет препятствовать его проведению. При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос о прекращении военной помощи Киеву со стороны США.Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, напомнил, что США в течение длительного времени оказывали значительную поддержку Украине, однако теперь им необходимо сосредоточиться на других задачах. Он добавил, что Вашингтон готов участвовать в мирных инициативах, если обе стороны конфликта действительно заинтересованы в диалоге, в противном случае США переключат внимание на другие приоритеты.

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украина, рада, сша, дональд трамп, марк рубио, мирные переговоры