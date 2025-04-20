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"Некуда деваться". Украине предрекли мрачные последствия сделки с США

"Некуда деваться". Украине предрекли мрачные последствия сделки с США - 20.04.2025, ПРАЙМ

"Некуда деваться". Украине предрекли мрачные последствия сделки с США

Владимира Зеленского вынудят подписать соглашение с Соединенными Штатами по разработке месторождений редкоземельных металлов, которое фактически превратит... | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T23:30+0300

2025-04-20T23:30+0300

2025-04-20T23:30+0300

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Владимира Зеленского вынудят подписать соглашение с Соединенными Штатами по разработке месторождений редкоземельных металлов, которое фактически превратит Украину в колонию. Об этом заявил украинский политолог Константин Бондаренко на канале "UkrLife".Бондаренко подчеркнул, что этот документ крайне невыгоден для Украины, так как он превращает страну в сырьевой придаток на неопределенный срок, не предоставляя взамен никаких гарантий безопасности со стороны США. По мнению эксперта, соглашение противоречит конституции Украины, и нынешним властям придется нести за него ответственность в будущем."Но Зеленскому выкрутили руки, ему уже некуда деваться, подпишет", - заключил политолог.Подписание сделки по разработке украинских недр сорвалось в конце февраля после скандального инцидента в Овальном кабинете Белого дома. Однако, по словам Бондаренко, президент США Дональд Трамп по-прежнему ожидает от Киева подписания соглашения.Украинские СМИ сообщают, что новый вариант документа предполагает возврат Киевом средств за всю оказанную ему американскую помощь, а также пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее с Вашингтоном. Кроме того, соглашение лишает Украину части суверенитета и противоречит ее планам по вступлению в Европейский союз. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может создать прецедент, который позволит другим донорам киевского режима потребовать возврата своих инвестиций.Несмотря на это, министр экономики Украины Юлия Свириденко 18 апреля заявила о подписании с США меморандума, подтверждающего намерение заключить соглашение о добыче полезных ископаемых.

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дональд трамп, владимир зеленский, ес, украина, сша, киев