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В Узбекистане с 1 мая сократят беспошлинный ввоз товаров - 20.04.2025, ПРАЙМ
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В Узбекистане с 1 мая сократят беспошлинный ввоз товаров
В Узбекистане с 1 мая сократят беспошлинный ввоз товаров - 20.04.2025, ПРАЙМ
В Узбекистане с 1 мая сократят беспошлинный ввоз товаров
Норма максимального беспошлинного ввоза товаров физическими лицами в Узбекистане с 1 мая будет сокращена вдвое, до 1 тысячи долларов, следует из постановления... | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T07:47+0300
2025-04-20T07:47+0300
экономика
бизнес
россия
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ТАШКЕНТ, 20 апр – ПРАЙМ. Норма максимального беспошлинного ввоза товаров физическими лицами в Узбекистане с 1 мая будет сокращена вдвое, до 1 тысячи долларов, следует из постановления кабмина страны, которым располагает РИА Новости. "Утвердить с 1 мая 2025 года новые нормы беспошлинного ввоза товаров через таможенную границу республики", - говорится в тексте документа. В частности, беспошлинный лимит для товаров при въезде в Узбекистан  самолётом снижен до 1 тысячи долларов с 2 тысяч долларов в настоящее время. При въезде по железной дороге - до 500 долларов с 1 тысячи долларов, через автомобильные и пешие таможенные пункты пропуска - до 300 долларов с 2 тысячи долларов. Для почтовых отправлений международными курьерскими службами лимит снижен до 200 долларов в месяц с 1 тысячи долларов в квартал. При этом норма ввоза другими почтовыми отправлениями сохранена в размере 100 долларов. В соответствии с постановлением, с 20 июля также вводится минимальный срок пребывания за границей для  применения беспошлинного лимита: два дня – для въезжающих на автомобиле или пешком, три дня – для прибывающих самолётом. Товары, ввозимые с нарушением этих условий, будут облагаться единым таможенным платежом в 30% от их стоимости. Эксперты, опрошенные РИА Новости, связывают ужесточение норм с защитой внутреннего рынка и борьбой с "челночным" импортом. По их мнению, решение может затронуть частных предпринимателей и граждан, часто совершающих зарубежные покупки.
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бизнес, россия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ
07:47 20.04.2025
 
В Узбекистане с 1 мая сократят беспошлинный ввоз товаров

В Узбекистане с 1 мая сократят максимальный беспошлинный ввоз товаров физическими лицами

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ТАШКЕНТ, 20 апр – ПРАЙМ. Норма максимального беспошлинного ввоза товаров физическими лицами в Узбекистане с 1 мая будет сокращена вдвое, до 1 тысячи долларов, следует из постановления кабмина страны, которым располагает РИА Новости.
"Утвердить с 1 мая 2025 года новые нормы беспошлинного ввоза товаров через таможенную границу республики", - говорится в тексте документа.
В частности, беспошлинный лимит для товаров при въезде в Узбекистан  самолётом снижен до 1 тысячи долларов с 2 тысяч долларов в настоящее время. При въезде по железной дороге - до 500 долларов с 1 тысячи долларов, через автомобильные и пешие таможенные пункты пропуска - до 300 долларов с 2 тысячи долларов.
Для почтовых отправлений международными курьерскими службами лимит снижен до 200 долларов в месяц с 1 тысячи долларов в квартал. При этом норма ввоза другими почтовыми отправлениями сохранена в размере 100 долларов.
В соответствии с постановлением, с 20 июля также вводится минимальный срок пребывания за границей для  применения беспошлинного лимита: два дня – для въезжающих на автомобиле или пешком, три дня – для прибывающих самолётом. Товары, ввозимые с нарушением этих условий, будут облагаться единым таможенным платежом в 30% от их стоимости.
Эксперты, опрошенные РИА Новости, связывают ужесточение норм с защитой внутреннего рынка и борьбой с "челночным" импортом. По их мнению, решение может затронуть частных предпринимателей и граждан, часто совершающих зарубежные покупки.
 
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