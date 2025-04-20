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В Узбекистане с 1 мая сократят беспошлинный ввоз товаров

В Узбекистане с 1 мая сократят беспошлинный ввоз товаров - 20.04.2025, ПРАЙМ

В Узбекистане с 1 мая сократят беспошлинный ввоз товаров

Норма максимального беспошлинного ввоза товаров физическими лицами в Узбекистане с 1 мая будет сокращена вдвое, до 1 тысячи долларов, следует из постановления... | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T07:47+0300

2025-04-20T07:47+0300

2025-04-20T07:47+0300

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ТАШКЕНТ, 20 апр – ПРАЙМ. Норма максимального беспошлинного ввоза товаров физическими лицами в Узбекистане с 1 мая будет сокращена вдвое, до 1 тысячи долларов, следует из постановления кабмина страны, которым располагает РИА Новости. "Утвердить с 1 мая 2025 года новые нормы беспошлинного ввоза товаров через таможенную границу республики", - говорится в тексте документа. В частности, беспошлинный лимит для товаров при въезде в Узбекистан самолётом снижен до 1 тысячи долларов с 2 тысяч долларов в настоящее время. При въезде по железной дороге - до 500 долларов с 1 тысячи долларов, через автомобильные и пешие таможенные пункты пропуска - до 300 долларов с 2 тысячи долларов. Для почтовых отправлений международными курьерскими службами лимит снижен до 200 долларов в месяц с 1 тысячи долларов в квартал. При этом норма ввоза другими почтовыми отправлениями сохранена в размере 100 долларов. В соответствии с постановлением, с 20 июля также вводится минимальный срок пребывания за границей для применения беспошлинного лимита: два дня – для въезжающих на автомобиле или пешком, три дня – для прибывающих самолётом. Товары, ввозимые с нарушением этих условий, будут облагаться единым таможенным платежом в 30% от их стоимости. Эксперты, опрошенные РИА Новости, связывают ужесточение норм с защитой внутреннего рынка и борьбой с "челночным" импортом. По их мнению, решение может затронуть частных предпринимателей и граждан, часто совершающих зарубежные покупки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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