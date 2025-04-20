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США потребовали от Зеленского отменить военное положение, заявили в Раде
США потребовали от Зеленского отменить военное положение, заявили в Раде - 20.04.2025, ПРАЙМ
США потребовали от Зеленского отменить военное положение, заявили в Раде
США выдвинули жесткое требование к Владимиру Зеленскому отменить военное положение в Украине после введения "перманентного" перемирия и провести выборы... | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T21:59+0300
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МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. США выдвинули жесткое требование к Владимиру Зеленскому отменить военное положение в Украине после введения "перманентного" перемирия и провести выборы президента без его участия. Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. "По моим данным, после встречи (госсекретаря США Марко - ред.) Рубио, (спецпосланника президента США Стива – ред.) Уиткоффа и (спецпосланника президента США Кита - ред.) Келлога с (главой офиса Андреем - ред.) Ермаком Зеленскому был предъявлен ультиматум: отмена военного положения и всеобщей мобилизации после введения перманентного перемирия. После этого - объявление выборов, в которых Зеленский не участвует", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. По словам Дубинского, ответ от Зеленского ожидается на встрече в Лондоне, намеченной на следующую неделю. Он отметил, что в настоящее время в офисе президента проходят "круглосуточные" совещания, направленные на поиск выхода из сложившейся ситуации и уклонение от выполнения ультиматума.Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал "позитивными" итоги переговоров с представителями Украины, состоявшихся 18 апреля в Париже. По его словам, США надеются в скором времени получить ответ Киева на предложения по урегулированию конфликта.Газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США сообщила, что западные страны планируют провести встречу в Лондоне на следующей неделе для согласования параметров предлагаемого ими соглашения о прекращении огня на Украине.
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общество , мировая экономика, сша, украина, лондон, владимир зеленский, new york post
Политика, Общество , Мировая экономика, США, УКРАИНА, ЛОНДОН, Владимир Зеленский, New York Post
США потребовали от Зеленского отменить военное положение, заявили в Раде
Депутат Рады Дубинский: США потребовали от Зеленского отменить военное положение
МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. США выдвинули жесткое требование к Владимиру Зеленскому отменить военное положение в Украине после введения "перманентного" перемирия и провести выборы президента без его участия. Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"По моим данным, после встречи (госсекретаря США Марко - ред.) Рубио, (спецпосланника президента США Стива – ред.) Уиткоффа и (спецпосланника президента США Кита - ред.) Келлога с (главой офиса Андреем - ред.) Ермаком Зеленскому был предъявлен ультиматум: отмена военного положения и всеобщей мобилизации после введения перманентного перемирия. После этого - объявление выборов, в которых Зеленский не участвует", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
По словам Дубинского, ответ от Зеленского ожидается на встрече в Лондоне, намеченной на следующую неделю. Он отметил, что в настоящее время в офисе президента проходят "круглосуточные" совещания, направленные на поиск выхода из сложившейся ситуации и уклонение от выполнения ультиматума.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал "позитивными" итоги переговоров с представителями Украины, состоявшихся 18 апреля в Париже. По его словам, США надеются в скором времени получить ответ Киева на предложения по урегулированию конфликта.
Газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США сообщила, что западные страны планируют провести встречу в Лондоне на следующей неделе для согласования параметров предлагаемого ими соглашения о прекращении огня на Украине.
Зеленский начал активно готовиться к выборам, заявили в Раде