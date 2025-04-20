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"Так не надо разговаривать". Лавров сделал резкое замечание Европе - 20.04.2025, ПРАЙМ
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"Так не надо разговаривать". Лавров сделал резкое замечание Европе
"Так не надо разговаривать". Лавров сделал резкое замечание Европе - 20.04.2025, ПРАЙМ
"Так не надо разговаривать". Лавров сделал резкое замечание Европе
Европе не стоит разговаривать с Россией языком превосходства, заявил глава МИД Сергей Лавров. | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T17:51+0300
2025-04-20T17:55+0300
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Европе не стоит разговаривать с Россией языком превосходства, заявил глава МИД Сергей Лавров."С Россией таким языком (превосходства. - Прим. ред.) разговаривать не надо. И если эта коалиция желающих возглавляется хоть какими-то мало-мальски вменяемыми лидерами, то они это должны быстро осознать", - сказал он.В конце марта в Париже обсуждалась возможность отправки войск на Украину, предложенная французским президентом Эммануэлем Макроном. По данным СМИ, из стран, входящих в коалицию, поддержали данную инициативу лишь шесть. Среди них Великобритания, Франция и прибалтийские государства.В ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным Лавров также акцентировал внимание на недопустимости распространения нацистских идей в Европе. Он подчеркнул, что Россия будет активно противодействовать этим тенденциям, стремясь к возвращению Европы к традиционным ценностям.Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила о нежелательности участия стран-кандидатов в ЕС в параде 9 Мая в Москве. ЕС также не планирует принимать участие в данных торжествах.В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москва готовится к празднованию 9 Мая с участием ряда мировых лидеров, включая глав КНР, Венесуэлы, Бразилии, Сербии, а также премьер-министров Индии и Словакии.
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общество , европа, россия, париж, сергей лавров, эммануэль макрон, кая каллас, мид, ес
Политика, Общество , ЕВРОПА, РОССИЯ, Париж, Сергей Лавров, Эммануэль Макрон, Кая Каллас, МИД, ЕС
17:51 20.04.2025 (обновлено: 17:55 20.04.2025)
 
"Так не надо разговаривать". Лавров сделал резкое замечание Европе

Лавров посоветовал Европе не разговаривать с Россией языком превосходства

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Европе не стоит разговаривать с Россией языком превосходства, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"С Россией таким языком (превосходства. - Прим. ред.) разговаривать не надо. И если эта коалиция желающих возглавляется хоть какими-то мало-мальски вменяемыми лидерами, то они это должны быстро осознать", - сказал он.
В конце марта в Париже обсуждалась возможность отправки войск на Украину, предложенная французским президентом Эммануэлем Макроном. По данным СМИ, из стран, входящих в коалицию, поддержали данную инициативу лишь шесть. Среди них Великобритания, Франция и прибалтийские государства.
В ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным Лавров также акцентировал внимание на недопустимости распространения нацистских идей в Европе. Он подчеркнул, что Россия будет активно противодействовать этим тенденциям, стремясь к возвращению Европы к традиционным ценностям.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила о нежелательности участия стран-кандидатов в ЕС в параде 9 Мая в Москве. ЕС также не планирует принимать участие в данных торжествах.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москва готовится к празднованию 9 Мая с участием ряда мировых лидеров, включая глав КНР, Венесуэлы, Бразилии, Сербии, а также премьер-министров Индии и Словакии.
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ПолитикаОбществоЕВРОПАРОССИЯПарижСергей ЛавровЭммануэль МакронКая КалласМИДЕС
 
 
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