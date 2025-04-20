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"Так не надо разговаривать". Лавров сделал резкое замечание Европе

"Так не надо разговаривать". Лавров сделал резкое замечание Европе - 20.04.2025, ПРАЙМ

"Так не надо разговаривать". Лавров сделал резкое замечание Европе

Европе не стоит разговаривать с Россией языком превосходства, заявил глава МИД Сергей Лавров. | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T17:51+0300

2025-04-20T17:51+0300

2025-04-20T17:55+0300

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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Европе не стоит разговаривать с Россией языком превосходства, заявил глава МИД Сергей Лавров."С Россией таким языком (превосходства. - Прим. ред.) разговаривать не надо. И если эта коалиция желающих возглавляется хоть какими-то мало-мальски вменяемыми лидерами, то они это должны быстро осознать", - сказал он.В конце марта в Париже обсуждалась возможность отправки войск на Украину, предложенная французским президентом Эммануэлем Макроном. По данным СМИ, из стран, входящих в коалицию, поддержали данную инициативу лишь шесть. Среди них Великобритания, Франция и прибалтийские государства.В ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным Лавров также акцентировал внимание на недопустимости распространения нацистских идей в Европе. Он подчеркнул, что Россия будет активно противодействовать этим тенденциям, стремясь к возвращению Европы к традиционным ценностям.Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила о нежелательности участия стран-кандидатов в ЕС в параде 9 Мая в Москве. ЕС также не планирует принимать участие в данных торжествах.В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москва готовится к празднованию 9 Мая с участием ряда мировых лидеров, включая глав КНР, Венесуэлы, Бразилии, Сербии, а также премьер-министров Индии и Словакии.

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общество , европа, россия, париж, сергей лавров, эммануэль макрон, кая каллас, мид, ес