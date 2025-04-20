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Киев не соблюдал перемирие на Пасху, заявили в МИД России

Киев не соблюдал перемирие на Пасху, заявили в МИД России - 20.04.2025, ПРАЙМ

Киев не соблюдал перемирие на Пасху, заявили в МИД России

Киевский режим не соблюдал режим прекращения огня на Пасху, при этом использовал для ударов американские ракеты HIMARS, заявила официальный представит МИД РФ... | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T22:15+0300

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Киевский режим не соблюдал режим прекращения огня на Пасху, при этом использовал для ударов американские ракеты HIMARS, заявила официальный представит МИД РФ Мария Захарова, комментируя надежды в США на продление режима прекращения огня. "Так оно киевским режимом и во время Пасхи не соблюдалось. Причём использовали на Банковой для нарушения перемирия американские же вооружения HIMАRS. Но это не случайность, а закономерность, ведь в ходе моратория на нанесение ударов по ТЭК Зеленский, который на него согласился, прицельно бил по гражданской энергетической инфраструктуре", - написала Захарова в своем Telegram-канале. При этом, как сообщало агентство Reuters со ссылкой на Госдеп, США хотели бы долгосрочного урегулирования кризиса вокруг Украины и продления перемирия после воскресенья. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. ВСУ в течение ночи на воскресенье, несмотря на объявление режима пасхального перемирия, применили 48 беспилотников, обстреливали позиции российских войск и приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей, есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов, сообщило в воскресенье Минобороны России. В частности, в течение ночи противник применил 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе один – по территории Крыма. Украинские подразделения 444 раза обстреляли из орудий и минометов позиции наших войск, осуществили 900 ударов беспилотными летательными аппаратами квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей – 12 обстрелов, 33 удара БпЛА и семь сбросов боеприпасов, говорится в сводке военного ведомства. В результате имеются погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов, отмечает МО РФ.

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общество , россия, рф, сша, украина, мария захарова, владимир путин, всу, минобороны рф