https://1prime.ru/20250420/zhku-856826336.html
Адвокат объяснила, кто ответит за ошибки в квитанции на оплату ЖКУ
Адвокат объяснила, кто ответит за ошибки в квитанции на оплату ЖКУ - 20.04.2025, ПРАЙМ
Адвокат объяснила, кто ответит за ошибки в квитанции на оплату ЖКУ
Мало кто знает, что ответственность в сфере расчетов за услуги ЖКХ лежит не только на жильцах. Управляющие компании (УК) и ресурсоснабжающие организации (РСО)... | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T02:02+0300
2025-04-20T02:02+0300
2025-04-20T02:02+0300
общество
недвижимость
елена кудерко
тарифы жкх
оплата жкх
платежки за жкх
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МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. Мало кто знает, что ответственность в сфере расчетов за услуги ЖКХ лежит не только на жильцах. Управляющие компании (УК) и ресурсоснабжающие организации (РСО) тоже несут ответственность за правильность начислений. Об этом рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.Представьте ситуацию: в квитанции за отопление – сумма, вдвое превышающая обычную. Или, к примеру, в графе "холодное водоснабжение" появилась цифра, явно несоответствующая показаниям счетчика. Адвокат советует в этом случае не платить, а обратиться в свою управляющую компанию или РСО, если услуга предоставлена по прямому договору."Именно УК занимается расчетом платы за большинство коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, водоотведение и т.д.), а также за содержание и ремонт общего имущества дома", - отметила Кудерко.Если вы заметили ошибку в квитанции, именно УК обязана разобраться в ситуации, провести перерасчет и выставить правильный счет. Если УК неправомерно завысила плату за коммунальные услуги, она может понести серьезное наказание. "Жилищный кодекс (статья 157) предусматривает штраф в пользу собственника в размере 50% от неправомерно начисленной суммы", - объясняет эксперт.Кроме того, УК может быть оштрафована государством по статье 14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) на сумму от 250 до 300 тысяч рублей.Если же УК отказывается признавать ошибку и делать перерасчет, у вас есть несколько вариантов:Если УК бездействует, допустимо обратиться даже в прокуратуру, которая осуществляет надзор за соблюдением законности и может принять меры по защите жилищных прав, тем более, жалоба в Прокуратуру может быть коллективной, если в подобной ситуации оказались и ваши соседи.Обращение в суд - крайняя мера, но она может быть эффективной, если другие способы не помогли или возникла волокита, в том числе при смене УК или лишении ее лицензии, заключила адвокат.
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общество , недвижимость, елена кудерко, тарифы жкх, оплата жкх, платежки за жкх
Общество , Недвижимость, Елена Кудерко, тарифы ЖКХ, оплата ЖКХ, платежки за ЖКХ
Адвокат объяснила, кто ответит за ошибки в квитанции на оплату ЖКУ
Адвокат Кудернко объяснила, как УК ответят за ошибки в квитанции на оплату ЖКУ
МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. Мало кто знает, что ответственность в сфере расчетов за услуги ЖКХ лежит не только на жильцах. Управляющие компании (УК) и ресурсоснабжающие организации (РСО) тоже несут ответственность за правильность начислений. Об этом рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.
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Представьте ситуацию: в квитанции за отопление – сумма, вдвое превышающая обычную. Или, к примеру, в графе "холодное водоснабжение" появилась цифра, явно несоответствующая показаниям счетчика. Адвокат советует в этом случае не платить, а обратиться в свою управляющую компанию или РСО, если услуга предоставлена по прямому договору.
"Именно УК занимается расчетом платы за большинство коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, водоотведение и т.д.), а также за содержание и ремонт общего имущества дома", - отметила Кудерко.
Если вы заметили ошибку в квитанции, именно УК обязана разобраться в ситуации, провести перерасчет и выставить правильный счет. Если УК неправомерно завысила плату за коммунальные услуги, она может понести серьезное наказание. "Жилищный кодекс (статья 157) предусматривает штраф в пользу собственника в размере 50% от неправомерно начисленной суммы", - объясняет эксперт.
Кроме того, УК может быть оштрафована государством по статье 14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) на сумму от 250 до 300 тысяч рублей.
Если же УК отказывается признавать ошибку и делать перерасчет, у вас есть несколько вариантов:
- Написать письменную претензию, обязательно сохранив копию претензии с отметкой о ее принятии УК;
- Обратиться в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ), которая осуществляет контроль за деятельностью УК и может провести проверку по вашему обращению, в том числе на соответствие лицензионных требованиям.
Если УК бездействует, допустимо обратиться даже в прокуратуру, которая осуществляет надзор за соблюдением законности и может принять меры по защите жилищных прав, тем более, жалоба в Прокуратуру может быть коллективной, если в подобной ситуации оказались и ваши соседи.
Обращение в суд - крайняя мера, но она может быть эффективной, если другие способы не помогли или возникла волокита, в том числе при смене УК или лишении ее лицензии, заключила адвокат.