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Адвокат объяснила, кто ответит за ошибки в квитанции на оплату ЖКУ

Адвокат объяснила, кто ответит за ошибки в квитанции на оплату ЖКУ - 20.04.2025, ПРАЙМ

Адвокат объяснила, кто ответит за ошибки в квитанции на оплату ЖКУ

Мало кто знает, что ответственность в сфере расчетов за услуги ЖКХ лежит не только на жильцах. Управляющие компании (УК) и ресурсоснабжающие организации (РСО)... | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T02:02+0300

2025-04-20T02:02+0300

2025-04-20T02:02+0300

общество

недвижимость

елена кудерко

тарифы жкх

оплата жкх

платежки за жкх

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МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. Мало кто знает, что ответственность в сфере расчетов за услуги ЖКХ лежит не только на жильцах. Управляющие компании (УК) и ресурсоснабжающие организации (РСО) тоже несут ответственность за правильность начислений. Об этом рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.Представьте ситуацию: в квитанции за отопление – сумма, вдвое превышающая обычную. Или, к примеру, в графе "холодное водоснабжение" появилась цифра, явно несоответствующая показаниям счетчика. Адвокат советует в этом случае не платить, а обратиться в свою управляющую компанию или РСО, если услуга предоставлена по прямому договору."Именно УК занимается расчетом платы за большинство коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, водоотведение и т.д.), а также за содержание и ремонт общего имущества дома", - отметила Кудерко.Если вы заметили ошибку в квитанции, именно УК обязана разобраться в ситуации, провести перерасчет и выставить правильный счет. Если УК неправомерно завысила плату за коммунальные услуги, она может понести серьезное наказание. "Жилищный кодекс (статья 157) предусматривает штраф в пользу собственника в размере 50% от неправомерно начисленной суммы", - объясняет эксперт.Кроме того, УК может быть оштрафована государством по статье 14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) на сумму от 250 до 300 тысяч рублей.Если же УК отказывается признавать ошибку и делать перерасчет, у вас есть несколько вариантов:Если УК бездействует, допустимо обратиться даже в прокуратуру, которая осуществляет надзор за соблюдением законности и может принять меры по защите жилищных прав, тем более, жалоба в Прокуратуру может быть коллективной, если в подобной ситуации оказались и ваши соседи.Обращение в суд - крайняя мера, но она может быть эффективной, если другие способы не помогли или возникла волокита, в том числе при смене УК или лишении ее лицензии, заключила адвокат.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , недвижимость, елена кудерко, тарифы жкх, оплата жкх, платежки за жкх