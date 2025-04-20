Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Адвокат объяснила, кто ответит за ошибки в квитанции на оплату ЖКУ - 20.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250420/zhku-856826336.html
Адвокат объяснила, кто ответит за ошибки в квитанции на оплату ЖКУ
Адвокат объяснила, кто ответит за ошибки в квитанции на оплату ЖКУ - 20.04.2025, ПРАЙМ
Адвокат объяснила, кто ответит за ошибки в квитанции на оплату ЖКУ
Мало кто знает, что ответственность в сфере расчетов за услуги ЖКХ лежит не только на жильцах. Управляющие компании (УК) и ресурсоснабжающие организации (РСО)... | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T02:02+0300
2025-04-20T02:02+0300
общество
недвижимость
елена кудерко
тарифы жкх
оплата жкх
платежки за жкх
https://cdnn.1prime.ru/img/83351/30/833513082_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_54af9839febf648989605ffaa0c4adbb.jpg
МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. Мало кто знает, что ответственность в сфере расчетов за услуги ЖКХ лежит не только на жильцах. Управляющие компании (УК) и ресурсоснабжающие организации (РСО) тоже несут ответственность за правильность начислений. Об этом рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.Представьте ситуацию: в квитанции за отопление – сумма, вдвое превышающая обычную. Или, к примеру, в графе "холодное водоснабжение" появилась цифра, явно несоответствующая показаниям счетчика. Адвокат советует в этом случае не платить, а обратиться в свою управляющую компанию или РСО, если услуга предоставлена по прямому договору."Именно УК занимается расчетом платы за большинство коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, водоотведение и т.д.), а также за содержание и ремонт общего имущества дома", - отметила Кудерко.Если вы заметили ошибку в квитанции, именно УК обязана разобраться в ситуации, провести перерасчет и выставить правильный счет. Если УК неправомерно завысила плату за коммунальные услуги, она может понести серьезное наказание. "Жилищный кодекс (статья 157) предусматривает штраф в пользу собственника в размере 50% от неправомерно начисленной суммы", - объясняет эксперт.Кроме того, УК может быть оштрафована государством по статье 14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) на сумму от 250 до 300 тысяч рублей.Если же УК отказывается признавать ошибку и делать перерасчет, у вас есть несколько вариантов:Если УК бездействует, допустимо обратиться даже в прокуратуру, которая осуществляет надзор за соблюдением законности и может принять меры по защите жилищных прав, тем более, жалоба в Прокуратуру может быть коллективной, если в подобной ситуации оказались и ваши соседи.Обращение в суд - крайняя мера, но она может быть эффективной, если другие способы не помогли или возникла волокита, в том числе при смене УК или лишении ее лицензии, заключила адвокат.
https://1prime.ru/20250406/ekspert-856419144.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83351/30/833513082_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8a9a240724a822d0fcf84f5919799895.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , недвижимость, елена кудерко, тарифы жкх, оплата жкх, платежки за жкх
Общество , Недвижимость, Елена Кудерко, тарифы ЖКХ, оплата ЖКХ, платежки за ЖКХ
02:02 20.04.2025
 
Адвокат объяснила, кто ответит за ошибки в квитанции на оплату ЖКУ

Адвокат Кудернко объяснила, как УК ответят за ошибки в квитанции на оплату ЖКУ

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЖКХ
ЖКХ - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. Мало кто знает, что ответственность в сфере расчетов за услуги ЖКХ лежит не только на жильцах. Управляющие компании (УК) и ресурсоснабжающие организации (РСО) тоже несут ответственность за правильность начислений. Об этом рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.
Тарифы ЖКХ - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2025
Эксперт рассказал, как сократить задолженность по ЖКХ
6 апреля, 02:32
Представьте ситуацию: в квитанции за отопление – сумма, вдвое превышающая обычную. Или, к примеру, в графе "холодное водоснабжение" появилась цифра, явно несоответствующая показаниям счетчика. Адвокат советует в этом случае не платить, а обратиться в свою управляющую компанию или РСО, если услуга предоставлена по прямому договору.
"Именно УК занимается расчетом платы за большинство коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, водоотведение и т.д.), а также за содержание и ремонт общего имущества дома", - отметила Кудерко.
Если вы заметили ошибку в квитанции, именно УК обязана разобраться в ситуации, провести перерасчет и выставить правильный счет. Если УК неправомерно завысила плату за коммунальные услуги, она может понести серьезное наказание. "Жилищный кодекс (статья 157) предусматривает штраф в пользу собственника в размере 50% от неправомерно начисленной суммы", - объясняет эксперт.
Кроме того, УК может быть оштрафована государством по статье 14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) на сумму от 250 до 300 тысяч рублей.
Если же УК отказывается признавать ошибку и делать перерасчет, у вас есть несколько вариантов:
  • Написать письменную претензию, обязательно сохранив копию претензии с отметкой о ее принятии УК;
  • Обратиться в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ), которая осуществляет контроль за деятельностью УК и может провести проверку по вашему обращению, в том числе на соответствие лицензионных требованиям.
Если УК бездействует, допустимо обратиться даже в прокуратуру, которая осуществляет надзор за соблюдением законности и может принять меры по защите жилищных прав, тем более, жалоба в Прокуратуру может быть коллективной, если в подобной ситуации оказались и ваши соседи.
Обращение в суд - крайняя мера, но она может быть эффективной, если другие способы не помогли или возникла волокита, в том числе при смене УК или лишении ее лицензии, заключила адвокат.
 
ОбществоНедвижимостьЕлена Кудеркотарифы ЖКХоплата ЖКХплатежки за ЖКХ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала