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На Смоленской АЭС завершен плановый ремонт с модернизацией оборудования
На Смоленской АЭС завершен плановый ремонт с модернизацией оборудования - 21.04.2025, ПРАЙМ
На Смоленской АЭС завершен плановый ремонт с модернизацией оборудования
Плановый ремонт с модернизацией оборудования завершен на энергоблоке №2 Смоленской АЭС, сообщает пресс-служба станции. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T14:27+0300
2025-04-21T14:27+0300
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 апр – ПРАЙМ. Плановый ремонт с модернизацией оборудования завершен на энергоблоке №2 Смоленской АЭС, сообщает пресс-служба станции. "На энергоблоке №2 Смоленской АЭС завершен плановый ремонт с модернизацией оборудования. Энергоблок №2… включен в сеть после завершения планового ремонта", - говорится в сообщении. Уточняется, что энергоблок находился в плановом ремонте с 8 марта в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утвержденным концерном "Росэнергоатом". "Весь объем запланированных ремонтных работ, важных для повышения надежности эксплуатации оборудования и систем безопасности, включая операции по внутриреакторному контролю и модернизации, специалисты выполнили успешно", - цитирует пресс-служба директора Смоленской АЭС Павла Лубенского. Смоленская АЭС - филиал АО "Концерн Росэнергоатом". Это крупнейшее энергетическое предприятие Смоленской области, обеспечивает 88% производства электроэнергии в регионе. АЭС является градообразующим предприятием Десногорска. Расположена в 150 километрах от Смоленска. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока с усовершенствованными уран-графитовыми канальными реакторами, электрическая мощность каждого – 1000 МВт.
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Энергетика, ЯРОСЛАВЛЬ, Смоленск, Росэнергоатом
На Смоленской АЭС завершен плановый ремонт с модернизацией оборудования
На энергоблоке No2 Смоленской АЭС завершен плановый ремонт с модернизацией оборудования
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 апр – ПРАЙМ. Плановый ремонт с модернизацией оборудования завершен на энергоблоке №2 Смоленской АЭС, сообщает пресс-служба станции.
"На энергоблоке №2 Смоленской АЭС завершен плановый ремонт с модернизацией оборудования. Энергоблок №2… включен в сеть после завершения планового ремонта", - говорится в сообщении.
Уточняется, что энергоблок находился в плановом ремонте с 8 марта в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утвержденным концерном "Росэнергоатом".
"Весь объем запланированных ремонтных работ, важных для повышения надежности эксплуатации оборудования и систем безопасности, включая операции по внутриреакторному контролю и модернизации, специалисты выполнили успешно", - цитирует пресс-служба директора Смоленской АЭС Павла Лубенского.
Смоленская АЭС - филиал АО "Концерн Росэнергоатом". Это крупнейшее энергетическое предприятие Смоленской области, обеспечивает 88% производства электроэнергии в регионе. АЭС является градообразующим предприятием Десногорска. Расположена в 150 километрах от Смоленска. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока с усовершенствованными уран-графитовыми канальными реакторами, электрическая мощность каждого – 1000 МВт.
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