Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Смоленской АЭС завершен плановый ремонт с модернизацией оборудования - 21.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250421/aes-856881276.html
На Смоленской АЭС завершен плановый ремонт с модернизацией оборудования
На Смоленской АЭС завершен плановый ремонт с модернизацией оборудования - 21.04.2025, ПРАЙМ
На Смоленской АЭС завершен плановый ремонт с модернизацией оборудования
Плановый ремонт с модернизацией оборудования завершен на энергоблоке №2 Смоленской АЭС, сообщает пресс-служба станции. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T14:27+0300
2025-04-21T14:27+0300
энергетика
ярославль
смоленск
росэнергоатом
https://cdnn.1prime.ru/img/76056/73/760567381_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_75b87055df5961a426566c7954848582.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 апр – ПРАЙМ. Плановый ремонт с модернизацией оборудования завершен на энергоблоке №2 Смоленской АЭС, сообщает пресс-служба станции. "На энергоблоке №2 Смоленской АЭС завершен плановый ремонт с модернизацией оборудования. Энергоблок №2… включен в сеть после завершения планового ремонта", - говорится в сообщении. Уточняется, что энергоблок находился в плановом ремонте с 8 марта в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утвержденным концерном "Росэнергоатом". "Весь объем запланированных ремонтных работ, важных для повышения надежности эксплуатации оборудования и систем безопасности, включая операции по внутриреакторному контролю и модернизации, специалисты выполнили успешно", - цитирует пресс-служба директора Смоленской АЭС Павла Лубенского. Смоленская АЭС - филиал АО "Концерн Росэнергоатом". Это крупнейшее энергетическое предприятие Смоленской области, обеспечивает 88% производства электроэнергии в регионе. АЭС является градообразующим предприятием Десногорска. Расположена в 150 километрах от Смоленска. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока с усовершенствованными уран-графитовыми канальными реакторами, электрическая мощность каждого – 1000 МВт.
https://1prime.ru/20250416/blumberg-856743382.html
ярославль
смоленск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76056/73/760567381_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_a3d9ea96374e04eae9dbd16c3929e92d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ярославль, смоленск, росэнергоатом
Энергетика, ЯРОСЛАВЛЬ, Смоленск, Росэнергоатом
14:27 21.04.2025
 
На Смоленской АЭС завершен плановый ремонт с модернизацией оборудования

На энергоблоке No2 Смоленской АЭС завершен плановый ремонт с модернизацией оборудования

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЭнергетика
Энергетика - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 апр – ПРАЙМ. Плановый ремонт с модернизацией оборудования завершен на энергоблоке №2 Смоленской АЭС, сообщает пресс-служба станции.
"На энергоблоке №2 Смоленской АЭС завершен плановый ремонт с модернизацией оборудования. Энергоблок №2… включен в сеть после завершения планового ремонта", - говорится в сообщении.
Уточняется, что энергоблок находился в плановом ремонте с 8 марта в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утвержденным концерном "Росэнергоатом".
"Весь объем запланированных ремонтных работ, важных для повышения надежности эксплуатации оборудования и систем безопасности, включая операции по внутриреакторному контролю и модернизации, специалисты выполнили успешно", - цитирует пресс-служба директора Смоленской АЭС Павла Лубенского.
Смоленская АЭС - филиал АО "Концерн Росэнергоатом". Это крупнейшее энергетическое предприятие Смоленской области, обеспечивает 88% производства электроэнергии в регионе. АЭС является градообразующим предприятием Десногорска. Расположена в 150 километрах от Смоленска. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока с усовершенствованными уран-графитовыми канальными реакторами, электрическая мощность каждого – 1000 МВт.
АЭС - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
СМИ предупредили о риске закрытия АЭС в Европе
16 апреля, 15:41
 
ЭнергетикаЯРОСЛАВЛЬСмоленскРосэнергоатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала