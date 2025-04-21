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Акционеры "Сибура" утвердили дивиденды за IV квартал 2024 года - 21.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250421/aktsii-856888926.html
Акционеры "Сибура" утвердили дивиденды за IV квартал 2024 года
Акционеры "Сибура" утвердили дивиденды за IV квартал 2024 года - 21.04.2025, ПРАЙМ
Акционеры "Сибура" утвердили дивиденды за IV квартал 2024 года
Акционеры "Сибура" по итогам годового собрания утвердили дивиденды за четвертый квартал 2024 года в общей сумме 35,62 миллиарда рублей, или 14,08 рубля на одну... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T16:59+0300
2025-04-21T16:59+0300
экономика
леонид михельсон
сибур
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Акционеры "Сибура" по итогам годового собрания утвердили дивиденды за четвертый квартал 2024 года в общей сумме 35,62 миллиарда рублей, или 14,08 рубля на одну обыкновенную акцию, следует из сообщения компании. "По результатам 12-ти месяцев 2024 года... с учетом выплаченных дивидендов по итогам 9 месяцев 2024 года... выплатить дивиденды в денежной форме в размере 14 (четырнадцать) рублей 08 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 35 615 909 612 (тридцать пять миллиардов шестьсот пятнадцать миллионов девятьсот девять тысяч шестьсот двенадцать) рублей 80 копеек", - говорится в сообщении. Общий объем выплат акционерам за 2024 год достиг 121,676 миллиарда рублей (по 47,78 рубля на акцию), в том числе выплаты по итогам девяти месяцев составили 86,06 миллиарда рублей. В 2021 году совет директоров "Сибура" утвердил новое положение о дивидендной политике, согласно которому минимальный коэффициент дивидендных выплат был повышен с 30% до 50% скорректированной чистой прибыли компании по МСФО. Как отмечал "Сибур", новая политика соответствует среднеотраслевым мировым показателям крупнейших нефтехимических компаний. Чистая прибыль "Сибура" по МСФО по итогам 2024 года выросла на 16,5%, до 196,4 миллиарда рублей. "Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях. Основной владелец - Леонид Михельсон.
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леонид михельсон, сибур
Экономика, Леонид Михельсон, Сибур
16:59 21.04.2025
 
Акционеры "Сибура" утвердили дивиденды за IV квартал 2024 года

Акционеры "Сибура" утвердили дивиденды за IV квартал в 35,62 миллиарда рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд компании "Сибур"
Стенд компании Сибур - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Акционеры "Сибура" по итогам годового собрания утвердили дивиденды за четвертый квартал 2024 года в общей сумме 35,62 миллиарда рублей, или 14,08 рубля на одну обыкновенную акцию, следует из сообщения компании.
"По результатам 12-ти месяцев 2024 года... с учетом выплаченных дивидендов по итогам 9 месяцев 2024 года... выплатить дивиденды в денежной форме в размере 14 (четырнадцать) рублей 08 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 35 615 909 612 (тридцать пять миллиардов шестьсот пятнадцать миллионов девятьсот девять тысяч шестьсот двенадцать) рублей 80 копеек", - говорится в сообщении.
Общий объем выплат акционерам за 2024 год достиг 121,676 миллиарда рублей (по 47,78 рубля на акцию), в том числе выплаты по итогам девяти месяцев составили 86,06 миллиарда рублей.
В 2021 году совет директоров "Сибура" утвердил новое положение о дивидендной политике, согласно которому минимальный коэффициент дивидендных выплат был повышен с 30% до 50% скорректированной чистой прибыли компании по МСФО. Как отмечал "Сибур", новая политика соответствует среднеотраслевым мировым показателям крупнейших нефтехимических компаний. Чистая прибыль "Сибура" по МСФО по итогам 2024 года выросла на 16,5%, до 196,4 миллиарда рублей.
"Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях. Основной владелец - Леонид Михельсон.
Сибур.
Акционеры "Сибура" утвердили дивиденды за III квартал 2024 года
10 декабря 2024, 14:25
 
ЭкономикаЛеонид МихельсонСибур
 
 
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