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Российский рынок акций в понедельник вырос на 1,73%
Российский рынок акций в понедельник вырос на 1,73% - 21.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций в понедельник вырос на 1,73%
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника повысился на 1,73%, следует из данных Московской биржи. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T18:55+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника повысился на 1,73%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,73%, до 2 922,46 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,7%, до 1 208,22 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,2%, до 1 139,97 пункта.
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Экономика, Акции, Рынки, РОССИЯ, МОСКВА, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций в понедельник вырос на 1,73%
Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 1,73%
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника повысился на 1,73%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,73%, до 2 922,46 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,7%, до 1 208,22 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,2%, до 1 139,97 пункта.
Российский рынок акций уверенно растет днем в понедельник