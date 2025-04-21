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Российский рынок акций в понедельник вырос на 1,73%

Российский рынок акций в понедельник вырос на 1,73% - 21.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций в понедельник вырос на 1,73%

Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника повысился на 1,73%, следует из данных Московской биржи. | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T18:55+0300

2025-04-21T18:55+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника повысился на 1,73%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,73%, до 2 922,46 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,7%, до 1 208,22 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,2%, до 1 139,97 пункта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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