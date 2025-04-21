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Российский рынок акций завершил основные торги уверенным ростом

Российский рынок акций завершил основные торги уверенным ростом - 21.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основные торги уверенным ростом

Российский рынок акций по итогам основных торгов понедельника продемонстрировал уверенный рост на фоне позитивных геополитических новостей, следует из данных... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T19:10+0300

2025-04-21T19:10+0300

2025-04-21T19:10+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций по итогам основных торгов понедельника продемонстрировал уверенный рост на фоне позитивных геополитических новостей, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,73%, до 2 922,46 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,7%, до 1 208,22 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,2%, до 1 139,97 пункта. Июньский фьючерс нефти марки Brent на 18.57 мск дешевел на 3,06%, до 65,88 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи начал неделю на позитивной ноте, выбравшись выше 2900 пунктов. Рынок показал рост, несмотря на относительно крепкий рубль и спад нефтяных цен. Поддержку оказала геополитика – пасхальное перемирие в зоне украинского конфликта и ожидания подвижек в процессе его урегулирования. Народный банк Китая сегодня сохранил базовую процентную ставку по кредитам сроком на один год на уровне 3,1% годовых, как и ожидал рынок", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Динамика мировых рынков неоднородна – китайские индексы вышли в хороший плюс, а европейские и американские биржи торгуются в красной зоне. В фокусе – риски эскалации торговой войны", - добавил эксперт. Инвесторы отыгрывали позитивные геополитические новости выходных, а также выходившие в течение дня заявления представителей РФ, сдерживающим фактором выступало коррекционное падение нефтяных цен в мире, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Пасхальное перемирие, предложенное президентом Владимиром Путиным на прошлой неделе, позитивно повлияло на рынок акций. Однако главным событием текущей недели станет решение Банка России по ключевой ставке, консенсус аналитиков ожидает, что ставка опять будет оставлена без изменений на уровне в 21% годовых", - отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста - акции "Юнипро" (+5,24%), ДВМП (+4,82%), "СПБ Биржи" (+4,6%), ТМК (+4,18%), "Новатэка" (+3,42%). "Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции энергокомпании "Юнипро", видимо, поскольку рынок ожидает, что в случае ослабления санкций против России эта компания, ранее принадлежащая немецкому владельцу, окажется в выигрыше. Лидерами понижения выступили акции "Мосэнерго", по всей видимости, после выхода неоднозначной отчетности по РСБУ за 2024 год", - рассказала Мильчакова. В лидерах снижения - акции "Мосэнерго" (-2,02%), "Эн+ Груп" (-0,24%), ЛСР (-0,05%). ПРОГНОЗЫ "В случае закрепления позитивных геополитических ожиданий российский рынок может продолжить рост. Прогноз по индексу Мосбиржи на 22 апреля – 2825-2950 пунктов", - рассказал Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает 22 апреля индекс Мосбиржи в диапазоне 2900–3000 пунктов. "В целом во вторник индекс рискует скорректироваться ниже 2900 пунктов, если текущие тренды в деэскалации не получат развития", - считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

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рынки, торги, москва, китай, рф, наталья мильчакова, владимир путин, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", юнипро