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В Астане откроют Аллею вечной дружбы между Россией и Казахстаном
В Астане откроют Аллею вечной дружбы между Россией и Казахстаном - 21.04.2025, ПРАЙМ
В Астане откроют Аллею вечной дружбы между Россией и Казахстаном
Открытие "Аллеи вечной дружбы между Россией и Казахстаном", которое анонсировал президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с президентом РФ... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T00:20+0300
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МОСКВА, 21 апр ПРАЙМ. Открытие "Аллеи вечной дружбы между Россией и Казахстаном", которое анонсировал президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, состоится 28 мая 2025 года в Астане, сообщили в пресс-службе российского кабмина.
В ноябре 2024 года по итогам переговоров с Путиным Токаев сообщил, что принял решение открыть в Астане весной 2025 года Аллею вечной казахстанско-российской дружбы, где жители и гости столицы смогут комфортно проводить свой досуг.
"Двадцать восьмого мая с.г. в Астане состоится открытие "Аллеи вечной дружбы между Российской Федерацией и Республикой Казахстан", - говорится в материал пресс-службы российского кабина к переговорам премьер-министров РФ и Казахстана Михаила Мишустина и Олжаса Бектенова.
Мишустин в понедельник проведет переговоры с Бектеновым в Москве, главы кабминов обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества Москвы и Астаны, а также взаимодействие в космосе, мирном атоме и других сферах.
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В Астане откроют Аллею вечной дружбы между Россией и Казахстаном
Открытие "Аллеи вечной дружбы" между Россией и Казахстаном состоится 28 мая
МОСКВА, 21 апр ПРАЙМ. Открытие "Аллеи вечной дружбы между Россией и Казахстаном", которое анонсировал президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, состоится 28 мая 2025 года в Астане, сообщили в пресс-службе российского кабмина.
В ноябре 2024 года по итогам переговоров с Путиным Токаев сообщил, что принял решение открыть в Астане весной 2025 года Аллею вечной казахстанско-российской дружбы, где жители и гости столицы смогут комфортно проводить свой досуг.
"Двадцать восьмого мая с.г. в Астане состоится открытие "Аллеи вечной дружбы между Российской Федерацией и Республикой Казахстан", - говорится в материал пресс-службы российского кабина к переговорам премьер-министров РФ и Казахстана Михаила Мишустина и Олжаса Бектенова.
Мишустин в понедельник проведет переговоры с Бектеновым в Москве, главы кабминов обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества Москвы и Астаны, а также взаимодействие в космосе, мирном атоме и других сферах.