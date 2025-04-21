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В Астане откроют Аллею вечной дружбы между Россией и Казахстаном

В Астане откроют Аллею вечной дружбы между Россией и Казахстаном - 21.04.2025, ПРАЙМ

В Астане откроют Аллею вечной дружбы между Россией и Казахстаном

Открытие "Аллеи вечной дружбы между Россией и Казахстаном", которое анонсировал президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с президентом РФ... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T00:20+0300

2025-04-21T00:20+0300

2025-04-21T00:20+0300

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МОСКВА, 21 апр ПРАЙМ. Открытие "Аллеи вечной дружбы между Россией и Казахстаном", которое анонсировал президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, состоится 28 мая 2025 года в Астане, сообщили в пресс-службе российского кабмина. В ноябре 2024 года по итогам переговоров с Путиным Токаев сообщил, что принял решение открыть в Астане весной 2025 года Аллею вечной казахстанско-российской дружбы, где жители и гости столицы смогут комфортно проводить свой досуг. "Двадцать восьмого мая с.г. в Астане состоится открытие "Аллеи вечной дружбы между Российской Федерацией и Республикой Казахстан", - говорится в материал пресс-службы российского кабина к переговорам премьер-министров РФ и Казахстана Михаила Мишустина и Олжаса Бектенова. Мишустин в понедельник проведет переговоры с Бектеновым в Москве, главы кабминов обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества Москвы и Астаны, а также взаимодействие в космосе, мирном атоме и других сферах.

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россия, мировая экономика, астана, москва, рф, касым-жомарт токаев, владимир путин, михаил мишустин