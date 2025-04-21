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Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном ростом

Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном ростом - 21.04.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном ростом

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно увеличились, свидетельствуют данные торгов. | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T11:38+0300

2025-04-21T11:38+0300

2025-04-21T11:38+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно увеличились, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,45%, до 3 291,43 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,58%, до 1 910,76 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,2%, до 2 488,42 пункта, японский Nikkei 225 – уменьшился на 1,3%, до 34 279,92 пункта. В понедельник торги в Гонконге и Австралии вновь не проводятся в связи с выходным днем. По итогам торгов четверга гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,61%, до 21 395,14 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,78%, до 7 819,1 пункта. Ранее в понедельник Народный банк Китая (Центробанк) сохранил основную ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - на уровне 3,1%. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, также осталась на уровне прошлого месяца - 3,6%. Оба показателя совпали с прогнозами аналитиков. Инвесторы с осторожностью оценили перспективы по торговле между Южной Кореей и США. Ранее исполняющий обязанности президента Республики Корея премьер-министр Хан Док Су заявил, что страна не будет сопротивляться американским пошлинам, об этом сообщило издание Financial Times по итогам проведенного интервью. Японский Nikkei 225 при этом уменьшился на фоне укрепления иены. В понедельник японская валюта дорожает к доллару на 1%. Укрепление национальной валюты сдерживает относительный доход японских компаний-экспортеров, что негативно влияет на стоимость их акций.

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рынки, индексы, гонконг, shenzhen composite, kospi, nikkei 225