https://1prime.ru/20250421/avia-856897000.html
ОВД обеспечила аэронавигационное обслуживание свыше 1,5 млн полетов
ОВД обеспечила аэронавигационное обслуживание свыше 1,5 млн полетов - 21.04.2025, ПРАЙМ
ОВД обеспечила аэронавигационное обслуживание свыше 1,5 млн полетов
Госкорпорация по организации воздушного движения (ОрВД) в России в 2024 году обеспечила аэронавигационное обслуживание свыше 1,5 миллиона полетов, что на 6%... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T23:14+0300
2025-04-21T23:14+0300
2025-04-21T23:14+0300
экономика
бизнес
россия
москва
самара
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_0:192:3053:1909_1920x0_80_0_0_8e56dbd09ff57e5f19b27d19bacbf6ed.jpg
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Госкорпорация по организации воздушного движения (ОрВД) в России в 2024 году обеспечила аэронавигационное обслуживание свыше 1,5 миллиона полетов, что на 6% больше результатов 2023 года, сообщил генеральный директор предприятия Андрей Булин на совещании по обеспечению безопасности полетов при организации воздушного движения в весенне-летний период. Государственная корпорация по организации воздушного движения образована для обеспечения безопасности и регулярности полетов гражданской авиации, формирования единой хозяйственной системы организации воздушного движения. Предприятие оказывает услуги по аэронавигационному обслуживанию пользователей воздушного пространства на территории России. "В 2024 году специалисты обслужили более 1,5 миллиона полетов, на 6 % больше, чем в 2023 году. Общее количество маршрутов ОВД на конец 2024 года - 1030, их общая протяженность - около 870 тысяч километров. Это больше на 8 тысяч километров по сравнению с 2023 годом", - сообщил Булин. Наибольшая интенсивность полетов отмечена в пяти региональных центрах: Москве, Самаре, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. "Весенне-летний период традиционно связан с ростом интенсивности полетов. Наша задача - обеспечить бесперебойную работу всех систем и минимизировать риски за счет слаженной работы", - подчеркнул Булин. Перед весенне-летним сезоном специалисты предприятия дополнительно проверили критическую инфраструктуру, резервирование оборудования для оперативной замены в случае сбоев, провели обучение и тренировки для персонала с целью отработки слаженности действий в условиях теоретически возможных аварийных сценариев.
https://1prime.ru/20250421/oak-856880378.html
москва
самара
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_162daa482f4f4d9bf24d5081be1a1ed9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, самара, санкт-петербург
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САМАРА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ОВД обеспечила аэронавигационное обслуживание свыше 1,5 млн полетов
ОВД в 2024 году обеспечила аэронавигационное обслуживание более 1,5 миллиона полетов
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Госкорпорация по организации воздушного движения (ОрВД) в России в 2024 году обеспечила аэронавигационное обслуживание свыше 1,5 миллиона полетов, что на 6% больше результатов 2023 года, сообщил генеральный директор предприятия Андрей Булин на совещании по обеспечению безопасности полетов при организации воздушного движения в весенне-летний период.
Государственная корпорация по организации воздушного движения образована для обеспечения безопасности и регулярности полетов гражданской авиации, формирования единой хозяйственной системы организации воздушного движения. Предприятие оказывает услуги по аэронавигационному обслуживанию пользователей воздушного пространства на территории России.
"В 2024 году специалисты обслужили более 1,5 миллиона полетов, на 6 % больше, чем в 2023 году. Общее количество маршрутов ОВД на конец 2024 года - 1030, их общая протяженность - около 870 тысяч километров. Это больше на 8 тысяч километров по сравнению с 2023 годом", - сообщил Булин.
Наибольшая интенсивность полетов отмечена в пяти региональных центрах: Москве, Самаре, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.
"Весенне-летний период традиционно связан с ростом интенсивности полетов. Наша задача - обеспечить бесперебойную работу всех систем и минимизировать риски за счет слаженной работы", - подчеркнул Булин.
Перед весенне-летним сезоном специалисты предприятия дополнительно проверили критическую инфраструктуру, резервирование оборудования для оперативной замены в случае сбоев, провели обучение и тренировки для персонала с целью отработки слаженности действий в условиях теоретически возможных аварийных сценариев.
В ОАК рассказали о готовности импортозамещенного самолета SJ-100