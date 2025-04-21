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"Автодор" введет летний скоростной режим на трассах М-4 "Дон" и М-11 "Нева"

"Автодор" введет летний скоростной режим на трассах М-4 "Дон" и М-11 "Нева" - 21.04.2025, ПРАЙМ

"Автодор" введет летний скоростной режим на трассах М-4 "Дон" и М-11 "Нева"

Государственная компания "Автодор" с 21 апреля отменяет ограничения скорости, введенные на зимний период для легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T10:29+0300

2025-04-21T10:29+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Государственная компания "Автодор" с 21 апреля отменяет ограничения скорости, введенные на зимний период для легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонны, на участках трасс М-4 "Дон" и М-11 "Нева", сообщила компания. "С 21 апреля 2025 года на скоростных участках трасс М-4 "Дон" и М-11 "Нева" отменяются ограничения скорости, которые были введены на зимний период для легковых и грузовых автомобилей до 3,5 тонн. Эти меры были приняты для повышения безопасности дорожного движения и снижения риска ДТП в зимних условиях", - говорится в сообщении. Уточняется, что на летний период максимальная разрешенная скорость на участке обхода Ефремова с 296 по 322 километр в Тульской области и с 706 по 803 километр трассы М-4 "Дон" составит 110 километров в час. На М-11 "Нева" с 59-го километра в Московской области до Санкт-Петербурга разрешенная скорость повышена до 130 километров в час. С аналогичной скоростью можно двигаться на участке с 518 по 544 километр на М-4 "Дон" в обход населенных пунктов Новая Усмань и Рогачевка. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.

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бизнес, москва, автодор