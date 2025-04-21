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"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж автомобилей Lada в России - 21.04.2025, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж автомобилей Lada в России
"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж автомобилей Lada в России - 21.04.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж автомобилей Lada в России
"АвтоВАЗ" ожидает в апреле снижения продаж автомобилей Lada на российском рынке на уровне мартовской динамики - примерно на треть в годовом выражении, до 30... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T08:24+0300
2025-04-21T08:24+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" ожидает в апреле снижения продаж автомобилей Lada на российском рынке на уровне мартовской динамики - примерно на треть в годовом выражении, до 30 тысяч штук, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в марте снизились на 33% в годовом выражении и составили 28,7 тысячи штук. "В прошлом году в апреле продажи были порядка 45 тысяч автомобилей, а в марте прошлого года – где-то 42 тысячи. В этом году мы говорим о том, что дай бог в апреле достигнуть планки в 30 тысяч автомобилей. Мы видим, как динамично снижается спрос: на наши автомобили – примерно на треть, на рынке в целом – почти на 50%, с учетом и "АвтоВАЗа" в том числе", - сказал Соколов. Он отметил, что если "очистить" рынок от "АвтоВАЗа", то падение будет еще более значительным – порядка 60% год к году и более. "Но дело не в процентах. Дело в том, что это уже создает определенные трудности в работе отечественного автопрома", - добавил глава компании. По его словам, автомобильному рынку необходимо расширение мер государственной поддержки спроса. В "АвтоВАЗе", уточнил он, в качестве одной из таких мер предлагают возобновление работы программы льготного автокредитования для семей с детьми. В субботу глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил журналистам, что первый вице-премьер России Денис Мантуров дал поручение по расширению программы льготного автокредитования. "Мы предлагали расширить категории, на которые распространяется льготное кредитование, "Семейным автомобилем". Такая мера поддержки уже была, потом она была сокращена. Сейчас мы предлагаем ее снова восстановить… Полагаю, мы уже до конца апреля увидим перезапуск данной меры", - добавил Соколов.
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бизнес, москва, рф, максим соколов, антон алиханов, денис мантуров, автоваз, минпромторг, lada vision 4x4
Бизнес, МОСКВА, РФ, Максим Соколов, Антон Алиханов, Денис Мантуров, АвтоВАЗ, Минпромторг, Lada Vision 4x4
08:24 21.04.2025
 
"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж автомобилей Lada в России

Соколов: "АвтоВАЗ" ожидает в апреле снижения продаж автомобилей Lada на треть

© РИА Новости . Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанк"АвтоВАЗ" запускает в серийное производство Lada Largus
АвтоВАЗ запускает в серийное производство Lada Largus - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" ожидает в апреле снижения продаж автомобилей Lada на российском рынке на уровне мартовской динамики - примерно на треть в годовом выражении, до 30 тысяч штук, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в марте снизились на 33% в годовом выражении и составили 28,7 тысячи штук.
"В прошлом году в апреле продажи были порядка 45 тысяч автомобилей, а в марте прошлого года – где-то 42 тысячи. В этом году мы говорим о том, что дай бог в апреле достигнуть планки в 30 тысяч автомобилей. Мы видим, как динамично снижается спрос: на наши автомобили – примерно на треть, на рынке в целом – почти на 50%, с учетом и "АвтоВАЗа" в том числе", - сказал Соколов.
Он отметил, что если "очистить" рынок от "АвтоВАЗа", то падение будет еще более значительным – порядка 60% год к году и более. "Но дело не в процентах. Дело в том, что это уже создает определенные трудности в работе отечественного автопрома", - добавил глава компании.
По его словам, автомобильному рынку необходимо расширение мер государственной поддержки спроса. В "АвтоВАЗе", уточнил он, в качестве одной из таких мер предлагают возобновление работы программы льготного автокредитования для семей с детьми.
В субботу глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил журналистам, что первый вице-премьер России Денис Мантуров дал поручение по расширению программы льготного автокредитования.
"Мы предлагали расширить категории, на которые распространяется льготное кредитование, "Семейным автомобилем". Такая мера поддержки уже была, потом она была сокращена. Сейчас мы предлагаем ее снова восстановить… Полагаю, мы уже до конца апреля увидим перезапуск данной меры", - добавил Соколов.
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