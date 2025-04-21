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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на вторник
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на вторник - 21.04.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на вторник
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 2,41 копейки, до 11,0648 рубля, доллара - на 37,74 копейки, до 80,7597 рубля, а курс... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T17:34+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 2,41 копейки, до 11,0648 рубля, доллара - на 37,74 копейки, до 80,7597 рубля, а курс евро вырос на 1,45 рубля, до 93,6714 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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финансы, рынки, банк россии
Банк России, Финансы, Рынки, Банк России
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на вторник
ЦБ: официальный курс юаня на вторник - 11,06, доллара - 80,76, евро - 93,67 руб
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 2,41 копейки, до 11,0648 рубля, доллара - на 37,74 копейки, до 80,7597 рубля, а курс евро вырос на 1,45 рубля, до 93,6714 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Греф заявил, что его совсем не устраивает уровень ключевой ставки ЦБ