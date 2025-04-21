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Биржи АТР торгуются разнонаправленно в понедельник
Биржи АТР торгуются разнонаправленно в понедельник - 21.04.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР торгуются разнонаправленно в понедельник
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно в понедельник утром после публикаций решений Народного банка Китая, в то время | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T07:52+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно в понедельник утром после публикаций решений Народного банка Китая, в то время как торги на рынках Гонконга и Австралии закрыты в связи с выходным днем, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.26 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,3%, до 3 286,44 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,99%, до 1 899,68 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,01%, до 2 483,19 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,2%, до 34 312 пунктов.
В понедельник торги в Гонконге и Австралии не проводятся в связи с выходным днем. По итогам торгов четверга гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,61%, до 21 395,14 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,78%, до 7 819,1 пункта.
Народный банк Китая (Центробанк) в понедельник сохранил основную ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - на уровне 3,1%. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, также осталась на уровне прошлого месяца - 3,6%.
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Рынки, Торги, Акции, ГОНКОНГ, АВСТРАЛИЯ, МОСКВА, Shenzhen Composite, KOSPI, Nikkei 225
Биржи АТР торгуются разнонаправленно в понедельник
Биржи АТР торгуются разнонаправленно после публикации решений Народного банка Китая
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно в понедельник утром после публикаций решений Народного банка Китая, в то время как торги на рынках Гонконга и Австралии закрыты в связи с выходным днем, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.26 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,3%, до 3 286,44 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,99%, до 1 899,68 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,01%, до 2 483,19 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,2%, до 34 312 пунктов.
В понедельник торги в Гонконге и Австралии не проводятся в связи с выходным днем. По итогам торгов четверга гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,61%, до 21 395,14 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,78%, до 7 819,1 пункта.
Народный банк Китая (Центробанк) в понедельник сохранил основную ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - на уровне 3,1%. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, также осталась на уровне прошлого месяца - 3,6%.