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Выплавка меди в Китае достигла рекордного уровня, пишет Bloomberg - 21.04.2025, ПРАЙМ
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Выплавка меди в Китае достигла рекордного уровня, пишет Bloomberg
Выплавка меди в Китае достигла рекордного уровня, пишет Bloomberg - 21.04.2025, ПРАЙМ
Выплавка меди в Китае достигла рекордного уровня, пишет Bloomberg
Выплавка меди в Китае в марте выросла на 8,6%, до 1,25 миллиона тонн, что стало новым рекордом, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на таможенное управление | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T15:17+0300
2025-04-21T15:17+0300
экономика
промышленность
мировая экономика
китай
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Выплавка меди в Китае в марте выросла на 8,6%, до 1,25 миллиона тонн, что стало новым рекордом, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на таможенное управление страны. "Китайские медеплавильные заводы увеличили производство до рекордного уровня в прошлом месяце... Производство... выросло на 8,6% в марте по сравнению с предыдущим годом, до 1,25 миллиона тонн... Это чуть выше предыдущего месячного максимума в 1,24 миллиона тонн в декабре прошлого года", - говорится в материале агентства. В материале также отмечается, что заводы боролись с низкой рентабельностью и давлением от сокращения производства после того, как их быстрое расширение опередило поставки руды, в результате чего плата за переработку опустилась ниже нуля. В этом году такое влияние было смягчено за счет резкого удорожания золота и увеличения выручки от продажи серной кислоты другим отраслям, говорится в сообщении. "Плавильные заводы получают очень хорошие продажи серной кислоты, а прибыль от золота также значительна", - приводятся в тексте статьи слова аналитика Guoyuan Futures Co Фаня Жуя (Fan Rui). Медеплавильные заводы в Китае могут извлекать золото из медной руды, говорится в статье. С начала года стоимость золота неоднократно обновляла исторический максимум. В понедельник цена драгоценного металла составляет примерно 3416 долларов за тройскую унцию, что почти на 30% больше к последнему дню торгов прошлого года в 2641 доллара.
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промышленность, мировая экономика, китай
Экономика, Промышленность, Мировая экономика, КИТАЙ
15:17 21.04.2025
 
Выплавка меди в Китае достигла рекордного уровня, пишет Bloomberg

Bloomberg: выплавка меди в Китае в марте выросла на 8,6%

© Unsplash/CALITOREМедная проволока
Медная проволока
© Unsplash/CALITORE
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Выплавка меди в Китае в марте выросла на 8,6%, до 1,25 миллиона тонн, что стало новым рекордом, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на таможенное управление страны.
"Китайские медеплавильные заводы увеличили производство до рекордного уровня в прошлом месяце... Производство... выросло на 8,6% в марте по сравнению с предыдущим годом, до 1,25 миллиона тонн... Это чуть выше предыдущего месячного максимума в 1,24 миллиона тонн в декабре прошлого года", - говорится в материале агентства.
В материале также отмечается, что заводы боролись с низкой рентабельностью и давлением от сокращения производства после того, как их быстрое расширение опередило поставки руды, в результате чего плата за переработку опустилась ниже нуля.
В этом году такое влияние было смягчено за счет резкого удорожания золота и увеличения выручки от продажи серной кислоты другим отраслям, говорится в сообщении. "Плавильные заводы получают очень хорошие продажи серной кислоты, а прибыль от золота также значительна", - приводятся в тексте статьи слова аналитика Guoyuan Futures Co Фаня Жуя (Fan Rui). Медеплавильные заводы в Китае могут извлекать золото из медной руды, говорится в статье.
С начала года стоимость золота неоднократно обновляла исторический максимум. В понедельник цена драгоценного металла составляет примерно 3416 долларов за тройскую унцию, что почти на 30% больше к последнему дню торгов прошлого года в 2641 доллара.
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