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Копенгаген предложил НАТО разместить в Дании новый штаб батальона связи

Копенгаген предложил НАТО разместить в Дании новый штаб батальона связи - 21.04.2025, ПРАЙМ

Копенгаген предложил НАТО разместить в Дании новый штаб батальона связи

Копенгаген предложил альянсу НАТО разместить на датской территории новый штаб батальона связи, сообщает минобороны Дании. | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T13:19+0300

2025-04-21T13:19+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Копенгаген предложил альянсу НАТО разместить на датской территории новый штаб батальона связи, сообщает минобороны Дании. "Дания предлагает НАТО разместить на территории Дании новый штаб батальона связи с... ротой поддержки", - говорится в пресс-релизе датского МО. Отмечается, что штаб станет частью структуры командования НАТО. Согласно ведомству, Дания имеет опыт работы с подразделениями такого типа, а новый штаб на датской территории будет отвечать, среди прочего, за Северный регион и северо-западную зону НАТО. Кроме того, как пишет МО, батальон обеспечит возможность коммуникации и совместной работы воинских подразделений. По данным ведомства, штаб батальона связи НАТО состоит из сотрудников из нескольких стран, которые руководят усилиями по обеспечению возможности коммуникации между воинскими подразделениями. "Нет сомнений, что это востребованная возможность. С датской стороны мы готовы приступить к работе. Дания хочет взять на себя свою долю ответственности за эффективное функционирование НАТО. Предложение о размещении штаба батальона связи НАТО в Дании является хорошим примером этого", - приводятся слова действующего начальника штаба ВС Дании Майкла Хильдгорда. Как ожидается, новый штаб батальона связи НАТО в Дании будет полностью готов к работе не позднее 2029 года, а для размещения структуры предусмотрено совместное финансирование со стороны НАТО. Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что страна увеличит расходы на оборону, но это будет трудно и дорого. Позднее она добавила, что правительство страны пока не знает, откуда взять деньги на увеличение военных расходов. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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