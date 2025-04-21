https://1prime.ru/20250421/doge-856889427.html

СМИ узнали, кто может сменить Маска на посту главы DOGE

СМИ узнали, кто может сменить Маска на посту главы DOGE - 21.04.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали, кто может сменить Маска на посту главы DOGE

Главу Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска в случае его ухода с поста может заменить исполняющий обязанности главы Бюро по защите... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T17:06+0300

2025-04-21T17:06+0300

2025-04-21T17:06+0300

сша

илон маск

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Главу Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска в случае его ухода с поста может заменить исполняющий обязанности главы Бюро по защите финансовых прав потребителей США (CFPB) Рассел Воут, ранее также ставший соавтором консервативного документа "Проект 2025", передает агентство Блумберг со ссылкой на источник в Белом доме. "Проект 2025" - документ, разработанный американским консервативным исследовательским институтом Heritage Foundation и описывающий стратегию максимизации исполнительной власти в руках президента-республиканца через программу реформ. "О Воуте (в администрации - ред.) широко распространено мнение, что он готовится подхватить то, что Маск оставит. Там, где Маск проявил рвение к крушению и захвату, у Воута есть институциональные знания - и, возможно, терпение - чтобы заставить организованные DOGE сокращения остаться в силе", - говорится в публикации. По словам бывшего советника Трампа Стива Бэннона, "никто в Вашингтоне" не способен к более качественному и точному управлению федеральным правительством, чем Воут, которого тот называет "одним из ключевых архитекторов" реструктуризации, которую Трамп проводит в правительстве. С опорой на процесс сокращений в подведомственном Воуту CFPB агентство описывает его манеру работы, подчеркивая, что тот "тихо выполнил больший объем реальных задач", в то время как Маск взял на себя заслугу за остановку работы ведомства. Именно Воут, как утверждает агентство, был ответственен за рассылку сотрудникам писем об остановке работы, закрытие офиса ведомства, отмену его контрактов и организацию широких сокращений. Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://1prime.ru/20250416/mask-856732821.html

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сша, илон маск