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Доллар заметно дешевеет к другим мировым валютам
Доллар заметно дешевеет к другим мировым валютам - 21.04.2025, ПРАЙМ
Доллар заметно дешевеет к другим мировым валютам
Стоимость доллара заметно снижается по отношению к евро и иене в понедельник утром, свидетельствуют данные бирж. | 21.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара заметно снижается по отношению к евро и иене в понедельник утром, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 8.00 мск курс евро к доллару рос до 1,1519 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,391 доллара за евро, курс достиг уровня в 1,15 доллара впервые с 10 ноября 2021 года. Курс доллара к иене уменьшался до 140,76 иены со 142,17 иены за доллар. В то же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 1,11%, до 98,28 пункта, ранее в ходе торгов дня он опустился ниже 99 пункта впервые с 5 апреля 2022 года. Рынки обратили внимание на сделанное в пятницу заявление директора Национального экономического совета администрации Кевина Хассетта, что президент США Дональд Трамп вместе со своей командой продолжает изучать возможность увольнения главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Ранее Трамп заявил, что Пауэлл должен был "уже давно" снизить ключевую ставку и призвал его покинуть пост. Ранее глава ФРС на мероприятии Экономического клуба Чикаго заявил, что уровень пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики. "Откровенно говоря, вопрос увольнения Пауэлла подрывает доверие. Если доверие к Федеральной резервной системе будет поставлено под сомнение, это может серьезно подорвать доверие к доллару", - цитирует агентство Блумберг стратега по иностранной валюте Oversea-Chinese Banking Corp. Кристофера Вона (Christopher Wong).
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рынки, торги, сша, москва, дональд трамп, джером пауэлл
Экономика, Рынки, Торги, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Джером Пауэлл
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара заметно снижается по отношению к евро и иене в понедельник утром, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 8.00 мск курс евро к доллару рос до 1,1519 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,391 доллара за евро, курс достиг уровня в 1,15 доллара впервые с 10 ноября 2021 года. Курс доллара к иене уменьшался до 140,76 иены со 142,17 иены за доллар.
В то же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 1,11%, до 98,28 пункта, ранее в ходе торгов дня он опустился ниже 99 пункта впервые с 5 апреля 2022 года.
Рынки обратили внимание на сделанное в пятницу заявление директора Национального экономического совета администрации Кевина Хассетта, что президент США Дональд Трамп вместе со своей командой продолжает изучать возможность увольнения главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Ранее Трамп заявил, что Пауэлл должен был "уже давно" снизить ключевую ставку и призвал его покинуть пост. Ранее глава ФРС на мероприятии Экономического клуба Чикаго заявил, что уровень пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики.
"Откровенно говоря, вопрос увольнения Пауэлла подрывает доверие. Если доверие к Федеральной резервной системе будет поставлено под сомнение, это может серьезно подорвать доверие к доллару", - цитирует агентство Блумберг стратега по иностранной валюте Oversea-Chinese Banking Corp. Кристофера Вона (Christopher Wong).
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