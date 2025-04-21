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Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей - 21.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250421/dollar-856870337.html
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей - 21.04.2025, ПРАЙМ
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 80 рублей - впервые с 19 июня прошлого года, следует из данных торгов. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T10:08+0300
2025-04-21T10:15+0300
экономика
доллар
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 80 рублей - впервые с 19 июня прошлого года, следует из данных торгов.К 10.09 мск курс доллара падал на 39 копеек относительно предыдущего закрытия - до 80,21 рубля, минимума с 19 июня прошлого года. Минутами ранее доллар максимально опускался до 79,94 рубля.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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Экономика, доллар
10:08 21.04.2025 (обновлено: 10:15 21.04.2025)
 
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с июня 2024 года

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 80 рублей - впервые с 19 июня прошлого года, следует из данных торгов.
К 10.09 мск курс доллара падал на 39 копеек относительно предыдущего закрытия - до 80,21 рубля, минимума с 19 июня прошлого года. Минутами ранее доллар максимально опускался до 79,94 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
Доллар заметно дешевеет к другим мировым валютам
08:24
 
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