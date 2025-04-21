https://1prime.ru/20250421/dollar-856872412.html
Индекс доллара опустился ниже 98 пунктов
Индекс доллара опустился ниже 98 пунктов - 21.04.2025, ПРАЙМ
Индекс доллара опустился ниже 98 пунктов
Стоимость доллара в понедельник днем продолжает снижаться, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опустился уже ниже 98... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T11:02+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник днем продолжает снижаться, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опустился уже ниже 98 пунктов - впервые с 31 марта 2022 года, свидетельствуют данные бирж.По состоянию на 11.03 мск индекс доллара опускался на 1,34%, до 98,05 пункта, минутами ранее показатель минимально достигал 97,97 пункта. Курс евро к доллару рос на 1,43%, до 1,1554 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1391 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался на 1,08%, до 140,63 иены со 142,17 иены за доллар.
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доллар, сша
Индекс доллара опустился ниже 98 пунктов
Индекс доллара опустился ниже 98 пунктов впервые с 31 марта 2022 года
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник днем продолжает снижаться, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опустился уже ниже 98 пунктов - впервые с 31 марта 2022 года, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 11.03 мск индекс доллара опускался на 1,34%, до 98,05 пункта, минутами ранее показатель минимально достигал 97,97 пункта. Курс евро к доллару рос на 1,43%, до 1,1554 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1391 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался на 1,08%, до 140,63 иены со 142,17 иены за доллар.
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей