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Доллар дешевеет к мировым валютам на 1%
Доллар дешевеет к мировым валютам на 1% - 21.04.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам на 1%
Стоимость доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам примерно на 1% в понедельник, в то время как финансовые рынки обсуждают вероятность... | 21.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам примерно на 1% в понедельник, в то время как финансовые рынки обсуждают вероятность отставки главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 17.18 мск курс евро к доллару растёт на 1,04%, до 1,151 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,391 доллара за евро, курс доллара к иене уменьшается на 1,07% - до 140,64 иены со 142,17 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падает на 1,1%, до 98,29 пункта, причём ранее в понедельник он опускался ниже 98 пунктов - впервые за три года. В свою очередь стоимость евро поднялась выше 1,15 впервые с ноября 2021 года. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Пауэлл должен был "уже давно" снизить учётную ставку, и призвал его покинуть пост. Причём ранее глава ФРС на мероприятии Экономического клуба Чикаго говорил, что уровень импортных пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать в себя рост инфляции в стране и замедление роста экономики. Позднее в пятницу директор американского Национального экономического совета США Кевин Хассетт заявил, что американский президент продолжает изучать возможность увольнения Пауэлла.
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рынки, торги, сша, москва, джером пауэлл, дональд трамп
Экономика, Рынки, Торги, США, МОСКВА, Джером Пауэлл, Дональд Трамп
Доллар дешевеет к мировым валютам на 1%
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании отставки главы ФРС США
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам примерно на 1% в понедельник, в то время как финансовые рынки обсуждают вероятность отставки главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 17.18 мск курс евро к доллару растёт на 1,04%, до 1,151 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,391 доллара за евро, курс доллара к иене уменьшается на 1,07% - до 140,64 иены со 142,17 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падает на 1,1%, до 98,29 пункта, причём ранее в понедельник он опускался ниже 98 пунктов - впервые за три года. В свою очередь стоимость евро поднялась выше 1,15 впервые с ноября 2021 года.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Пауэлл должен был "уже давно" снизить учётную ставку, и призвал его покинуть пост. Причём ранее глава ФРС на мероприятии Экономического клуба Чикаго говорил, что уровень импортных пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать в себя рост инфляции в стране и замедление роста экономики.
Позднее в пятницу директор американского Национального экономического совета США Кевин Хассетт заявил, что американский президент продолжает изучать возможность увольнения Пауэлла.
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