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В США рассказали о неожиданной угрозе для американских самолетов

В США рассказали о неожиданной угрозе для американских самолетов - 21.04.2025, ПРАЙМ

В США рассказали о неожиданной угрозе для американских самолетов

Дроны представляют все большую опасность для пассажирских самолетов рядом с наиболее загруженными аэропортами США, передает агентство Ассошиэйтед Пресс,... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T08:25+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Дроны представляют все большую опасность для пассажирских самолетов рядом с наиболее загруженными аэропортами США, передает агентство Ассошиэйтед Пресс, проанализировавшее базу данных по авиационной безопасности. По данным агентства, первые сообщения об опасных сближениях авиалайнеров с БПЛА были зарегистрированы в стране в 2014 году, а уже в следующем году число таких инцидентов резко возросло. Анализ данных показал, что за последнее десятилетие 51% всех случаев опасных сближений приходились на БПЛА (122 случая из 240). "В прошлом году на долю БПЛА пришлось почти две трети сообщений об инцидентах с опасным сближением с коммерческими пассажирскими самолетами, которые совершали взлет и посадку в 30 самых загруженных аэропортах страны. Это самый высокий процент подобных опасных сближений с 2020 года", - говорится в материале агентства. Отмечается, что рост угрозы со стороны БПЛА вызван ростом популярности квадроптеров и самолетов с дистанционным управлением среди граждан. Так, по оценкам Федерального управления гражданской авиации (FAA), американцы эксплуатируют более миллиона БПЛА в коммерческих и развлекательных целях. При этом, по словам экспертов, риск опасного сближения наиболее высок вблизи аэропортов, поскольку именно там пересекаются траектории полетов БПЛА и авиалайнеров.

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