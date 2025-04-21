https://1prime.ru/20250421/ekspert-856864668.html

Эксперт рассказал, как мошенники стали регистрировать фальшивые аккаунты

Эксперт рассказал, как мошенники стали регистрировать фальшивые аккаунты - 21.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как мошенники стали регистрировать фальшивые аккаунты

Мошенники стали регистрировать фальшивые аккаунты, схема нацелена на получение доступа к банковским счетам и личным аккаунтам жертвы, что приводит к краже денег | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T04:36+0300

2025-04-21T04:36+0300

2025-04-21T04:36+0300

технологии

финансы

общество

москва

мтс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856864668.jpg?1745199380

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Мошенники стали регистрировать фальшивые аккаунты, схема нацелена на получение доступа к банковским счетам и личным аккаунтам жертвы, что приводит к краже денег и данных, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" компании МТС Андрей Бийчук. "Появляются все более изощренные методы обмана, одним из которых является регистрация фальшивых аккаунтов... Получив необходимую информацию, мошенники используют ее для доступа к банковским счетам и другим личным аккаунтам жертвы, что может привести к потере данных и денег", - сообщил он. Он объяснил, что мошенники начинают с тщательного сбора данных о потенциальных жертвах. Это может происходить через открытые источники информации или специальные сервисы, которые предоставляют доступ к личным данным пользователей. Далее они создают учетные записи на популярных сервисах, таких как кофейни или онлайн-магазины, где требуется подтверждение с помощью смс. Часто злоумышленники используют случайные номера телефонов, но могут также целенаправленно подбирать номера настоящих пользователей, добавил эксперт. Так, когда сервис отправляет смс с кодом подтверждения, мошенники звонят настоящему владельцу номера. Мошенники представляются сотрудниками службы безопасности и уведомляют, что зафиксированы попытки взлома аккаунта, ссылаясь на недавнее уведомление. Собеседник подтверждает, что никаких кодов не запрашивал, на что ему сообщают о срочной необходимости принять меры для защиты личных данных, пояснил Бийчук. "В процессе разговора мошенники могут запрашивать коды из смс, данные банковских карт, логины или другие конфиденциальные данные. Иногда они предлагают установить специальное приложение для защиты, которое на самом деле оказывается вредоносным", - предостерег он.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, общество , москва, мтс