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Эксперты выяснили, от чего США зависят
Эксперты выяснили, от чего США зависят - 21.04.2025, ПРАЙМ
Эксперты выяснили, от чего США зависят
США сильно зависят, то есть получают более трети всего импорта, от Китая в поставках 198 товаров, при этом у Поднебесной это всего лишь 68 позиций, выяснило РИА | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T07:16+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. США сильно зависят, то есть получают более трети всего импорта, от Китая в поставках 198 товаров, при этом у Поднебесной это всего лишь 68 позиций, выяснило РИА Новости по данным национальны статслужб.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Некоторые эксперты считают, что такой уровень пошлин означает фактическую остановку торговли между двумя крупнейшими экономиками мира.
Штаты в прошлом году занимали более трети в китайском импорте лишь по 68 товарным позициям, при этом сами из Китая ввозили более трети продукции по 198 позициям.
Среди 68 товарных групп сильнее всего китайский рынок с учетом объема поставок зависел от импорта американской домашней птицы - на Штаты здесь приходилось 93%. Чуть больше 70% США занимали в китайском импорте кормовых корнеплодов, мясных продуктов и консервов, а около двух третей - в продажах зажигалок и сорго.
Штаты также обеспечивали еще примерно 60% поставок на китайский рынок зеркал, каолина, тантала, целлюлозы и летательных аппаратов, около половины - турбореактивных двигателей и газовых турбин, а также кормов для животных и кварца. Среди других товаров, в поставках которых США занимали как минимум треть, можно выделить антибиотики, хлопковое волокно и грузовики.
Самые же крупные покупки Китая у США приходились на нефтепродукты - 14 миллиардов долларов, хотя доля составила лишь 16%. Похожая ситуация сложилась почти по всем товарам-"миллиардерам" в китайском импорте: больше трети на США приходилось лишь в закупках турбореактивных двигателей и газовых турбин (6,6 миллиарда долларов), летательных аппаратов (5,3 миллиарда долларов), ациклических углеводородов (2,8 миллиарда), хлопкового волокна (1,85 миллиарда долларов) и сорго (1,7 миллиарда долларов).
В то же время среди тех товаров, где хотя бы треть поставок на американский рынок осуществляется китайским бизнесом, самые значительные суммы у телефонных аппаратов (сейчас по ним действует уменьшенная пошлина в 20% вместо 145%, как на остальные товары) - 50,9 миллиарда долларов, электрические аккумуляторы - 17,9 миллиардов, игрушки - 13,5 миллиарда, консоли для видеоигр - 7 миллиардов, а также электрические водонагреватели - 6,6 миллиарда.
Американцы при этом закупали более 90% у Китая по одиннадцати товарным позициям, включая детские коляски, зонты, термосы и фейерверки, более 80% - по двенадцати, в том числе некоторые виды обуви и товары для праздников. Более двух третей приходится на китайских поставщиков в американском импорте мела, марганца, иттрия и скандия.
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мировая экономика, сша, китай, москва, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, МОСКВА, Дональд Трамп
Эксперты выяснили, от чего США зависят
Национальные статслужбы: США сильно зависят от Китая в поставках 198 товаров
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. США сильно зависят, то есть получают более трети всего импорта, от Китая в поставках 198 товаров, при этом у Поднебесной это всего лишь 68 позиций, выяснило РИА Новости по данным национальны статслужб.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Некоторые эксперты считают, что такой уровень пошлин означает фактическую остановку торговли между двумя крупнейшими экономиками мира.
Штаты в прошлом году занимали более трети в китайском импорте лишь по 68 товарным позициям, при этом сами из Китая ввозили более трети продукции по 198 позициям.
Среди 68 товарных групп сильнее всего китайский рынок с учетом объема поставок зависел от импорта американской домашней птицы - на Штаты здесь приходилось 93%. Чуть больше 70% США занимали в китайском импорте кормовых корнеплодов, мясных продуктов и консервов, а около двух третей - в продажах зажигалок и сорго.
Штаты также обеспечивали еще примерно 60% поставок на китайский рынок зеркал, каолина, тантала, целлюлозы и летательных аппаратов, около половины - турбореактивных двигателей и газовых турбин, а также кормов для животных и кварца. Среди других товаров, в поставках которых США занимали как минимум треть, можно выделить антибиотики, хлопковое волокно и грузовики.
Самые же крупные покупки Китая у США приходились на нефтепродукты - 14 миллиардов долларов, хотя доля составила лишь 16%. Похожая ситуация сложилась почти по всем товарам-"миллиардерам" в китайском импорте: больше трети на США приходилось лишь в закупках турбореактивных двигателей и газовых турбин (6,6 миллиарда долларов), летательных аппаратов (5,3 миллиарда долларов), ациклических углеводородов (2,8 миллиарда), хлопкового волокна (1,85 миллиарда долларов) и сорго (1,7 миллиарда долларов).
В то же время среди тех товаров, где хотя бы треть поставок на американский рынок осуществляется китайским бизнесом, самые значительные суммы у телефонных аппаратов (сейчас по ним действует уменьшенная пошлина в 20% вместо 145%, как на остальные товары) - 50,9 миллиарда долларов, электрические аккумуляторы - 17,9 миллиардов, игрушки - 13,5 миллиарда, консоли для видеоигр - 7 миллиардов, а также электрические водонагреватели - 6,6 миллиарда.
Американцы при этом закупали более 90% у Китая по одиннадцати товарным позициям, включая детские коляски, зонты, термосы и фейерверки, более 80% - по двенадцати, в том числе некоторые виды обуви и товары для праздников. Более двух третей приходится на китайских поставщиков в американском импорте мела, марганца, иттрия и скандия.